Hayat Arjantinde bulundu 700 bin yıllık
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Arjantin'de bulundu: 700 bin yıllık

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 700 bin yıllık tembel hayvan kalıntıları bulundu. General Alvarado belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Arjantin'in Miramar şehrine bağlı General Alvarado bölgesinde bir aile, gezintiye çıktıkları Mar del Sur denizi sahilinde tembel hayvan fosiline rastladı.

AA
Scelidotherium denen türün örneği.
Scelidotherium denen türün örneği.

Palvecino ailesi, ortul kayaçlar üzerinde yürürken kalıntıların dikkatlerini çekmesinin ardından Miramar Punta Hermengo Müzesine haber verdi.

Yapılan ilk analizlere göre, bilimsel adı "Scelidotherium" olan ve vücudunun çene kısmı bulunan tembel hayvanın yaklaşık 700 bin yıl önce yaşadığı tahmin ediliyor.

Scelidotherium tembel hayvanlarının bir tonu aşabilen oldukça büyük bir bedene sahip olmalarının yanı sıra uzun kafatası yapıları dikkati çekiyor.

Büyük pençeleriyle toprakta dev çukurlar açarak yaşadığı düşünülen tembel hayvanların, Buenos Aires eyaleti sahillerindeki dev oyukları da açtıkları tahmin ediliyor.

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