Arkeoloji meraklılarına festival

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Müzesi tarafından düzenlenecek olan Arkeofest bu yıl 3. kez 13-14 Ağustos’ta gerçekleşecek. Avrupa’nın en büyük tarih öncesi park olan Aktopraklık Höyük Arkeopark’ta yapılacak etkinlikle 8 bin 500 yıllık tarihe tanıklık edilecek. Bölgede yapılan kazılarda bulunan buluntuların ve tarihi canlandırmaların sergilendiği mekanda iki gün boyunca arkeolojinin kullandığı bilimsel yöntemler yakından incelenecek. Festivalde deneysel arkeoloji atölyeleri, söyleşiler, sahne gösterileri, yaratıcı dramanın yanı sıra sikke basım, 18 yaş üzeri için Hitit çivi yazısı, 10 yaş üzeri için kilden çömlek yapımı ve mozaik atölyesi yapılacak. Farklı illerden arkeoloji meraklılarını buluşturacak festival, insanlık tarihine kısa bir yolculuk yapmanızı sağlayacak.

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