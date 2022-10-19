Hayat Arkeoloji Müzesinde teknolojik sergi
KÜLTÜR SANAT

Arkeoloji Müzesi’nde teknolojik sergi

Meta ve xtopia tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan “Ancient Futures (Antik Gelecekler)” sergisi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde sanatseverlerle buluştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Arkeoloji Müzesi’nde teknolojik sergi
​Arkeoloji Müzesi’nde teknolojik sergi.

Meta ve xtopia tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan “Ancient Futures (Antik Gelecekler)” sergisi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde sanatseverlerle buluştu. Müzenin farklı salonlarında düzenlenen sergide, müzenin eserleriyle aynı ortamda dijital ekranlar ve fiziksel heykellerin yanı sıra artırılmış gerçeklik çalışmalarıyla birçok perspektif bir araya geliyor. Dijital sergi için kurulan VR köşesinde sanal sergi gezilebiliyor. Geçmiş zaman ve kültürel mirastan ilhamla hazırlanan 27 eserin yer aldığı sergi, 30 Ekim’e kadar ziyarete açık olacak.

Anadolu arkeolojisinde bir ilk: Oluz Höyük'te iki bin 600 yıllık Med dönemi eserleri bulundu
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16 yıldır süren kazılarda Oluz Höyük'ün 4. tabasında M.Ö. 600 ve 550 yılları arasını kapsayan Geç Frig dönemi olarak nitelendirdikleri mimari katmandaki çalışmanın bu yılki sonuçlarını değerlendiren İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dönmez, “Medlere ait çanak, çömlek bulgular, bezemeli bir tunç levha ve bronz ok ucu bulduk. Bunlar Oluz Höyük'teki Med varlığını ve Anadolu'daki Medlere ait arkeolojik bulguların varlığını kanıtlamış oldu\" diye konuştu.
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İran kökenli Med Krallığı'nın M.Ö. 590 yılında Anadolu'yu Kızılırmak'a değin ele geçirip 40 yıl hüküm sürerken bu krallığa atfedilen herhangi bir bulguyla bugüne kadar karşılaşılmadığını hatırlatan Şevket Dönmez, “Özellikle Herodot'un sayfalarca bahsettiği, 6 kabilesinin bulunduğunu bildirdiği Medlerle ilgili Anadolu'daki bulguların azlığı da bugüne kadar hep arkeologları şaşırtmıştı\" şeklinde konuştu.
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İki bin 500 yıllık Pers yolu, Anadolu'da ilk defa bulunan ateşgede ve çok sütunlu ibadethane gibi dinsel kompleksle karşılaştıkları kazıların heyecan verici sonuçları olduğunu vurgulayan Dönmez, kazı projesine izin ve destek veren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile katkı sağlayan Türk Tarih Kurumu, Amasya Valiliği ve Amasya Belediyesi'ne teşekkür etti.
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Anadolu arkeolojisinde bir ilk: Oluz Höyük'te iki bin 600 yıllık Med dönemi eserleri bulundu
Amasya'daki Oluz Höyük kazılarında Med Krallığı dönemine ait olduğu belirlenen yaklaşık 2 bin 600 yıllık eserler bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Şevket Dönmez, “Bu seneki kazılarımızın önemli sonuçlarından biri Anadolu arkeolojisinde ilk defa Med kültürüyle ilgili arkeolojik bulgulara ulaşmış olmamızdır" dedi.
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