​Arkeoloji Müzesi’nde teknolojik sergi.

Meta ve xtopia tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan “Ancient Futures (Antik Gelecekler)” sergisi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde sanatseverlerle buluştu. Müzenin farklı salonlarında düzenlenen sergide, müzenin eserleriyle aynı ortamda dijital ekranlar ve fiziksel heykellerin yanı sıra artırılmış gerçeklik çalışmalarıyla birçok perspektif bir araya geliyor. Dijital sergi için kurulan VR köşesinde sanal sergi gezilebiliyor. Geçmiş zaman ve kültürel mirastan ilhamla hazırlanan 27 eserin yer aldığı sergi, 30 Ekim’e kadar ziyarete açık olacak.