Arkitekt 4 yaşında

Mimarlık, tasarım ve sanata dair içerikler üreten Arkitekt Dijital Platformu’nun 4.yıl kutlama etkinliği, Vestel sponsorluğunda, Zeytinburnu Belediyesi ev sahipliğinde 13 Eylül'de Kazlıçeşme Sanat’da gerçekleşti. Başta Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy olmak üzere çok sayıda tasarımcı, mimar ve öğrencinin katıldığı etkinlik, 2 oturumda düzenlenen konuşmalar serisi ve Olcay Aydemir'le yapılan Mozaik Müzesi gezisi ile noktalandı. Konuşmalar serisinde ilk oturumda Büşra Al/Plug Ofis, Ali Rıza İnal/That Dream View ve Batu Kepekçioğlu/DATA STUDIO yer alırken, ikinci oturumda Derya İyikul-Beyza Gürdoğan/SUPERPOOL, İbrahim Beqiri/Shape&Shade yer aldı.