Aromatik bağımlılık

Kalp hastalarının Ramazan ayında oruç tutup tutmamalarıyla ilgili bazı genellemeler yapılsa da, vücudumuz üzerindeki etkileri inanılmaz! Ancak uzmanlar yine de hastayı ve geçirdiği kalp rahatsızlığını ele alarak karar verilmesini öneriyor. Oruç tutmanın bir saatlik yürüyüşe eş değer olduğunu belirten Diyetisyen Gülsüm Hazman, orucun kalp sağlığına ve kanser hücrelerine de daha önce hiç duymadığınız faydalarını anlattı.