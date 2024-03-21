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Hayat

Aromatik bağımlılık

Tütün endüstrisinin sosyal medyadaki fenomen kadınlar üzerinden özendirdiği aromatik elektronik sigaranın, özellikle genç kadınlar arasında yeni içicilerin oluşmasına neden olduğu belirtildi.

04:00 - 21/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:53 - 21/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Aromalı elektronik sigara tehlikesi sosyal medya reklamlarıyla büyüyor. Türk Toraks Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tamer Altınok, "Sosyal medyadaki içerik üreticilerinin yüzde 85'inin kadınlardan oluşması ve çoğunluk yaş grubunun 25-34 yaş olması, özellikle genç kadınlar arasında yeni içicilerin oluşmasına ve çoğalmasına neden olabiliyor." dedi. Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Pınar Bostan da aromaları ve renkli tasarımlarıyla çekici hale getirilmeye çalışılan sigaralar ile elektronik sigaraların yarattığı sağlık risklerine işaret etti.

REKLAMLAR KULLANIMI ARTIRIYOR

Bostan, "Araştırmalar, aromalı nikotin ürünlerinin en yaygın kullanımının, gençler ve kadınlar arasında olduğunu göstermektedir. Tütünün bilinen keskin aromasını yumuşatmak için endüstrinin keşfettiği mentol ve tatlandırıcılar, daha kolay bir içim sağlamakta ve risk alma davranışlarına yatkın genç kadınları kolaylıkla sigara içme davranışına çekebilmektedir." diye konuştu. Bostan, tüm bu reklamların kadınlarda sigara kullanımını artırdığını belirtti.



#Sağlık
#Sigara
#Elektronik Sigara
#Tütün
#Bağımlılık
1 saat önce
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