Hayat Aromaya aldanmayın Bir nargile 2 paket sigaraya eş değer
AKTÜEL

Aromaya aldanmayın: Bir nargile 2 paket sigaraya eş değer

Aromaya aldanmayın: Bir nargile 2 paket sigaraya eş değer

Türkiye’de nargile tütün kullanımında aromanın yasaklanması gündeme gelirken, Yeşilay Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba, 18-24 yaş aralığındaki gençlerde nargile kullanım oranının yüzde 7,5 olduğunu, kullanıcıların yüzde 88'inin ise bunu aromatik olarak tercih ettiğini açıkladı. Tütünün aromatik olmasının zararını azaltmadığına vurgu yapan Aslanbaba, "Aroma, sadece kullanılan o tütünün kokusunu değiştiriyor, ama insan sağlığına 2 paket sigara oranında zarar veriyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
Nargile tütünleri
Nargile tütünleri

İnsan ve toplum sağlığını ciddi oranda tehdit eden tütün kullanımına bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünyada her yıl 6 milyon insan yaşamını yitiriyor. Bu rakam Türkiye'de 100 binlere kadar ulaştı. Türkiye’de alkol ve tütün mamullerinin satışının yapıldığını gösteren tabela ve panolar ile iş yerlerine tütün ve nargile isminin çağrıştırdığı isimler ve nargile tütün kullanımında aromanın yasaklanması gündeme gelirken, Yeşilay Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba açıklamalarda bulundu.

1990’lı yılların başında özellikle aromatik tütünlerin piyasaya girmesiyle genç kesimde tüketimi yaygınlaşan nargilenin başta tüberküloz olmak üzere birçok hastalığın önünü açtığını belirten Yeşilay Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba, tüketicilere uyarılarda bulundu.

Sigaradan sonra nargileye de zorunlu uyarı geliyor
EKONOMİ
Sigaradan sonra nargileye de zorunlu uyarı geliyor

YÜZDE 88'İ AROMATİK KULLANIYOR

Geçen günlerde Yeşilay'ın yaptığı bir araştırmayı paylaşan Başkan Mehmet Aslanbaba, 18-24 yaş aralığındaki gençlerde nargile kullanım oranının yüzde 7,5 olduğunu, kullanıcıların yüzde 88'inin ise bunu aromatik olarak tercih ettiğini açıkladı. Nargile tütününün aromatik olmasının zararını azaltmadığına vurgu yapan Aslanbaba, "Aroma, sadece kullanılan o tütünün kokusunu değiştiriyor ama insan sağlığına verdiği zarar bir paket sigaranın iki katı oranında. Yani nargilenin aromalı olması ya da aromasız, sade olması bir şeyi değiştirmiyor. Vatandaşlarımızın, 'aromalı olduğu zaman nargile zarar vermiyor' algısına dikkat etmesi gerekiyor. Yeşilay olarak 'nargilenin marpucunun ucunda ölüm var' diyoruz. Ne olur nargileyi hafife almayalım" diye konuştu.

Yasak dinlemediler: Sahilde nargile ve çay içtiler
GÜNDEM
Yasak dinlemediler: Sahilde nargile ve çay içtiler

KORONAVİRÜS RİSKİNİ 14 KAT ARTIRIYOR

Nargiledeki aparatların düzenli ve temiz şekilde kullanılmamasının başta tüberküloz olmak üzere birçok hastalığın önünü açtığını belirten Aslanbaba, şöyle konuştu:

  • "İnsanların bağışıklık sistemini güçlü tutması gereken bir dönemden geçiyoruz. Tütünü sadece duman olarak alıyoruz ama nargilede kullanılan aparatlar nedeniyle bulaşıcı hastalıkların önünü açıyor. Nargile gibi tütün ürünleri bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor ve bu durum vatandaşlarımızın koronavirüse yakalanma riskini 14 kat artırmaktadır. Umarım insanlarımız duyarlı olurlar. Yeşilay olarak nargile de dahil olmak üzere tütün ve tütün ürünlerinden kurtulmak isteyen vatandaşlarımıza danışmanlık merkezlerimizde destek olmaya hazırız."

İstanbul Boğazı’nda skandal korona partisi: Ne maske, ne sosyal mesafe
GÜNDEM
İstanbul Boğazı’nda skandal korona partisi: Ne maske, ne sosyal mesafe

Abone Ol Google News
İnşaat işçiliğinden doktorluğa: Başarılı hayat hikayesi ile herkese örnek oluyor

İnşaat işçiliğinden doktorluğa: Başarılı hayat hikayesi ile herkese örnek oluyor
Aromalı zehir

Aromalı zehir

​Bir tane nargile 2 paket sigaradan daha fazla zarar veriyor.
31 bin kişiye ceza

31 bin kişiye ceza

Ekipler hafta sonu denetimlerinde binlerce kişiye ceza kesti.

Türkiye'nin ilk cep uydusu olacak.

​İzmir ve çevre illerde hissedilen depremler korkuttu.

Ülke lideri ve devlet başkanı gözaltına alındı.
Bir ay süreyle yasaklandı

Bir ay süreyle yasaklandı

Toplanma çağrısına İstanbul Valiliği izin vermedi.
Zuladan<br>51 kilo eroin çıktı

Zuladan
51 kilo eroin çıktı

​Dedektör köpek tepki verdi polis harekete geçti.
Sürpriz ziyaret

Sürpriz ziyaret

TBMM Başkanı Şentop Uyanış: Büyük Selçuklu dizisini ziyaret etti.
Bize aşı ulaşmadı

Bize aşı ulaşmadı

İsrail 5 bin doz yollanacağını açıklamıştı.
DSÖ ‘sıfır’ noktasında

DSÖ ‘sıfır’ noktasında

​Koronavirüs salgınının nasıl ortaya çıktığını araştırıyorlar.
Lokantalar<br>açılacak mı?

Lokantalar
açılacak mı?

​Kabinenin kararı merakla bekleniyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.