Yasak dinlemediler: Sahilde nargile ve çay içtiler

Koronavirüsle mücadele devam ederken bazı vatandaşlar iftar sonrasında Bakırköy Sahili'ne geldi.

Sahilde 20 yaş altı çocukların da kısıtlamalara rağmen aileleriyle birlikte dışarıya çıktığı görüldü.



Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken bazıları çimene oturarak çay içti. Bir grup gencin ise kamp sandalyelerine oturup sahilde nargile içmesi dikkat çekti.

Arkadaşlarıyla birlikte sahile çay içmeye gelen Emre Çetintaş, "Biz de şimdi kalkıyoruz çayımızı da alıp arabaya geçiyoruz. Normalde güvenlik önlemlerimizi alıyoruz ama cebime koydum şu anda süs gibi ama normalde takıyorum. Takmak da şart yani." dedi.