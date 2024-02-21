Arşivdeki camiler yükseliyor

Tarihi yarımadanın kalbi Fatih'te, resmi kayıtlarda yer almasına rağmen bir şekilde kaybolan 26 cami, yeniden ihya ediliyor. Kimi doğal afetlerde yıkılan kimi de zaman içinde sahipsiz kalarak çeşitli sebeplerle yok olan bu camiler, yeniden inşa edilerek geleceğe taşınıyor. Bu kapsamda 2020 yılında Fatih'in Kültürel Miras envanterini çıkaran Fatih Belediyesi, 26 tarihi cami ve mescitin proje çalışmasını yaparak 5 tanesinin inşasına başladı.

Arpa Emini Mescidi Arpa Emini Mescidi

ANIT ESERLER TESPİT EDİLDİ

Osmanlı Devleti ve Roma-Bizans İmparatorluklarına başkentlik yapmış Fatih ilçesinde on binin üzerinde tescilli kültür varlığı yer alıyor. İstanbul’un tescilli eserlerinin üçte birine sahip olan bölge, ayrıca Unesco tarafından “Dünya Miras Alanı” olarak ilan edilen dört bölgeyi sınırları içerisinde bulunduruyor. Bu kapsamda Fatih Belediyesi, kültürel mirası yaşatmak adına 2020 yılında Fatih'in Kültürel Miras Envanteri projesi için çalışmalarına başlandı. İlk olarak 6 bin 700 adet sivil mimarlık örneği yapı ve 3 bin 500 adet anıt eser niteliğindeki yapı tespit edildi. Tasnif ile ihya camiler, eğitim yapıları ve su yapıları gibi başlıklar belirlenerek, 26 tarihi mescit ve cami için çalışmalara başlandı. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, ilçede tarihsel dönem içerisinde kaybolan cami alanlarını haritalardan bildiklerini aktardı. Bu kaybolmuş camilerin 26'sında proje çalışması yaptıklarını, 5'inin ise inşaatına başladıklarını belirten Turan, bu yapılardan Simkeş Mescidi'nin de ihya mescitlerden biri olduğuna işaret etti.

Camcılar Mescidi Camcılar Mescidi

CAMİLER BAĞIŞÇILARIN DESTEKLERİYLE YAPILIYOR

Caminin yapıldığı yere, yakın dönemde bakıldığında bir yapı görmediklerini aktaran Turan, şunları kaydetti: "Ama biz tarihi haritalara, arşive ve fotoğraflara baktığımızda burada bir caminin varlığını biliyoruz. Sonra da

burada kazı yaparak bir kalıntı ortaya çıkarıyoruz. Bu kalıntıya göre bu caminin hangi tarihte yapıldığını biliyoruz. Dönem mimarisine uygun bir proje geliştirip, yine dönem mimarisine uygun inşaat metotlarıyla bir proje yapıp koruma kuruluna götürüyoruz. Geldiğimiz noktada yok olmuş, belki şehrin 100 yıldır hafızasında olmayan bu mescit ve camilerimiz ihya ediliyor."

Turan, camileri kamu kaynağı kullanmadan bağışçıların desteğiyle yaptıklarını belirtti.







