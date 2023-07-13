Artaş Holding gelecek vizyonunu açıkladı: Bir harf binlerce mutluluk

Yarım asra yaklaşan tecrübesi ve imza attığı yatırımlarla Türkiye’nin en köklü kurumları arasında yer alan Artaş Holding, Radisson Collection Vadistanbul’da düzenlenen etkinlikte basınla bir araya geldi. “Bir Harf, Binlerce Mutluluk” temasıyla gelecek vizyonunun paylaşıldığı toplantıda önemli detaylar aktarıldı.





Faaliyet gösterdiği sektörlerin tamamında dürüstlük, güven, çalışkanlık ilkelerini temeline alan ve bu doğrultuda büyük yatırımların altına imzasını atan Artaş Holding, gelecek projeksiyonu çalışmalarını sürdürüyor. Planlanan yatırım ve projelerle ilgili önemli bilgiler aktaran Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya “Artaş Holding olarak kurulduğumuz 1977 yılından bugüne dek yarım asra yaklaşan tecrübemizle ve sahip olduğumuz değerlerle, bulunduğumuz tüm sektörlerde hep en iyisini üretmek için çalıştık. “Bir Harf, Binlerce Mutluluk” mottomuz yaklaşık 50 yıllık çalışkanlığımız, güvenilirliğimiz ve dürüstlüğümüzün bir göstergesi. Sahip olduğumuz tecrübemiz ve gelecekten aldığımız ilhamla yeni yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. İlkelerimiz ve değerlerimizle, ülkemizin büyük ve güçlü hedefleri doğrultusunda biz de faaliyet gösterdiğimiz gayrimenkul, perakende, turizm, enerji ve sanayi sektörlerindeki yatırımlarımızla gücümüze güç katmayı hedefliyoruz” dedi.









KONUT SEKTÖRÜNÜN DEVİ AVRUPA KONUTLARI

Artaş Holding’in Avrupa Konutları markasıyla hayata geçirdiği projelerde binlerce mutlu ailenin yaşadığını ve yeni projeler için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Çetinsaya “Avrupa

Konutları markasıyla inşa ettiğimiz projelerde binlerce aileyi ev sahibi yaptık. Bugüne kadar ürettiğimiz konutların tamamını kalite, güven ve memnuniyet üçgeninde konumlandırdık. Bu bakış açımızla birlikte erken teslim müjdelerimiz, satış sonrası hizmetlerimiz, yatırımcılarımıza sürekli kazandırmamız, Avrupa Konutları markasını gayrimenkul sektöründe bir konut devi konumuna taşırken “Bir Harf, Binlerce Mutluluk” mottosunun da temelini oluşturdu. Bugüne dek Avrupa Yakası’nda önemli projeler ürettikten sonra Anadolu Yakası’na da adım attık ve Avrupa Konutları kalitesini İstanbul’un diğer yakasıyla da tanıştırdık. Kısa vadede yeni projeler için plan ve çalışmalarımız sürüyor. Avrupa Yakası’nda Bağcılar bölgesinde Avrupa Konutları Yenimahalle, Atakent bölgesinde Avrupa Konutları Ata projelerimiz var. Anadolu Yakası’nda Avrupa Konutları Yamanevler projesinin yanı başında Avrupa Residence Yamanevler projesine imza atıyoruz. Tüm bu projelerle birlikte sanayi odaklı hayata geçirdiğimiz Artaş Sanayi ve Ticaret Merkezi projemiz, Avcılar’da yükseliyor. Geniş tır giriş çıkışlarına imkan sunan ve tüm ihtiyaca cevap verecek konseptte tasarlanan projemiz, Ambarlı Limanı ve ulaşım akslarına yakınlığıyla ticarete hız kazandıracak. Avrupa Konutları markalı projeler, olduğu her bölgeye çok büyük değer katmaya devam edecek.” dedi.









VADİSTANBUL’UN DEVAMI GELİYOR

Gayrimenkul alanında yeni anlaşmalar yaparak hedef büyüten Artaş Holding, Doğan Holding ile Milpa arazisi ve İş GYO ile Profilo AVM anlaşmalarından sonra Cendere’de Eczacıbaşı arsasında proje geliştirmek için imzaları attı. Süreçle ilgili önemli detaylar aktaran Süleyman Çetinsaya “İstanbul’da yeni projeler üretmek için çalışmalarımızı son sürat sürdürüyoruz. Milpa ve Profilo AVM anlaşmalarının ardından son olarak Eczacıbaşı Holding ile Cendere arsası için anlaştık, imzalar atıldı. Bu projemiz, Vadistanbul’un devamı niteliğinde olacak. Tüm dinamiklerini ve detaylarını çok iyi bildiğimiz Cendere’de yeni bir proje için düğmeye basmış bulunuyoruz. 75 bin metrekarelik alanda Eczacıbaşı ile nihai sonuca vardık. Bölgeye hakimiz ve tüketici taleplerini çok iyi biliyoruz. Bu projeyle İstanbul’a yepyeni bir çehre kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.









ÇELİK HALAT’LA SANAYİYE GİRDİ, SIRA ENERJİDE

Faaliyet gösterdiği alanlara son olarak sanayiyi ekleyen ve bu noktada hızlı adımlar atan Artaş Holding, 60 yıllık köklü Çelik Halat markasını Doğan Holding’den satın almıştı. Sanayi yatırımlarının süreceğini dile getiren Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya “Artaş kalite ve tecrübesini faaliyette olduğumuz tüm alanlara taşımayı hedefliyoruz. Doğan Holding’den satın aldığımız 60 yıllık Çelik Halat Tel Sanayi A.Ş’yi daha da büyüterek elde edeceğimiz ihracat rakamlarıyla ülke ekonomimize önemli katkılar sunmayı hedefliyoruz. Bu noktada sanayi alanındaki yatırımlarımızı devam ettirmeyi planlıyoruz. Enerji sektöründe ise yatırım planlamalarımız devam ediyor” dedi.





TURİZM SEKTÖRÜNE YENİ BİR SOLUK

Faaliyet gösterdiği tüm alanlarda önemli başarılar elde eden Artaş Holding, turizm sektöründe gerçekleştirdiği iş birlikleri ve projelerle dikkat çekiyor. Turizm alanındaki yatırım planlarının canlı ve dinamik olduğunun altını çizen Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya “Ülkemiz ve ekonomisi için turizm sektörü büyük önem arz ediyor. Uzun yıllardır turizm sektöründe ciddi projelere imza attık ve yüksek kalite hizmet sunan tesisler ürettik. Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz anlaşmalarla dünyaca ünlü turizm işletmecilerini Türkiye’deki faaliyet alanlarını genişlettik. Bugün içerisinde bulunduğumuz Vadistanbul Radisson Collection bunun en güzel örneklerinden birisi. Yine Accor ile yaptığımız anlaşma neticesinde Çamlıvadi ve Saklıvadi’de premium segment Mövenpick Living ile turizm sektörüne yeni bir soluk kazandırıyoruz. Son teknolojiyle donatılmış bu konsept, Mövenpick kriterleri ve Türk misafirperverleğini tek çatı altında sunuyor. İstanbul dışında yine Kayseri’de hizmete aldığımız Radisson Blu Mount Erciyes oteli, şehrin ilk kayak oteli olma özelliğini taşıyor. Bu yatırımla birlikte Kayseri’nin turizmine ve ülkemizin turizm verilerine çok önemli katkılar sağlıyoruz. Son olarak Mesa-Artaş-Kantur&Akdaş ortaklığında inşa edilen Tema İstanbul’un yapımı süren Tema World bölümündeki otel için de Marriott International Grubu ile Marriott Executive Apartments marka kullanımı anlaşması imzaladık” diye konuştu.





ARTAŞ İMZALI AVM’LERİN YILDIZI PARLIYOR

Artaş Holding’in büyük yatırımlara imza attığı perakende sektöründe önemli hedefleri olduğunu ifade eden Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya “Sahip olduğumuz tecrübe, bilgi ve birikimle AVM sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteriyoruz ve bu alanda büyümemiz devam ediyor. Türkiye genelinde İstanbul, Kayseri ve Trabzon olmak üzere 3 farklı şehirde toplam 6 AVM yatırımımız bulunuyor. Vadistanbul AVM, Arena Park AVM, Armoni Park AVM, Carousel AVM, Forum Trabzon AVM ve Kayseri Park AVM olarak belirtebileceğimiz alışveriş merkezlerimiz 1000’e yakın mağaza ve 300 bin metrekarenin üzerinde kiralanabilir alana sahip. Özellikle İstanbul’da alışveriş deneyimini konforlu ve yüksek seviyeye çıkaran, alışveriş caddeleri, cadde restoranları ve özel havarayı ile ulaşım kolaylığı sunan ödüllü yaşam projemiz Vadistanbul, şehrin yeni ikonu ve buluşma noktası haline geldi. Artaş Holding olarak önümüzdeki dönemde perakende alanındaki yatırımlarımızla yükselişimizi sürdürmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.





Artaş Holding’in gelecek planları ve yatırımlarıyla ilgili detaylar aktaran Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhan Çetinsaya “Şirket olarak faaliyet gösterdiğimiz her sektör ve imza attığımız her projede büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Artaş Holding’le “Bir Harf, Binlerce Mutluluk” diyoruz” dedi.





Şirket vizyonu, yeni projeler ve kurum hedefleriyle ilgili bilgiler veren Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuzhan Çetinsaya “Bir Harf, Binlerce Mutluluk mottomuzu sizlerle paylaşmak mutluluk duyuyoruz. Projelerimiz ve yatırımlarımızın tamamında bizimle yol yürüyen herkes hep mutlu oldu, hep kazandı. Önümüzdeki dönemde de bunu devam ettirecek projeler üreteceğiz” ifadelerini kullandı.



