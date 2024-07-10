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Hayat

Arter’i işaret diliyle gezin

04:00 - 10/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 06:34 - 10/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Arter Öğrenme Programı, sanatı herkes için erişilebilir kılmak için desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Arter’in güncel sergileri 20 Temmuz 14.00’te Türkçe İşaret Dili Turu’yla keşfedilecek. Tur Arter’in güncel sergileri etrafında oluşturulan bir eser seçkisini, işaret dili kullanıcılarının yorumlarına açacak. Türkçe İşaret Dili Turu’na katılmak için etkinlik tarihinden önce turlar@arter.org.tr adresine e-posta göndererek kayıt yaptırmak gerekiyor. Arter’in Dolapdere’deki binasına Taksim’den ve Tepebaşı’ndan ücretsiz servis araçlarıyla ulaşılabiliyor.



#Aktüel
#Hayat
#İşaret dili
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