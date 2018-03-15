HayatArtuklu Belediyesinden gençler için bilgi evi
KÜLTÜR SANAT

Artuklu Belediyesi'nden gençler için bilgi evi

Artuklu Belediyesi, gençlerin eğitimine katkı sunmak amacıyla projelendirdiği Bilgi Evi’ni bin 205 metrekarelik alanda 3 katlı binasıyla hizmete açtı. Bilgi evinde kültürel ve sanatsal faaliyetlerle gençler için samimi ve faydalı bir ortam oluşturulması amaçlanıyor.

Haber MerkeziYeni Şafak
Bilgi evine şimdiden 750 kişi başvurdu.
Bilgi evine şimdiden 750 kişi başvurdu.

Artuklu Belediyesi kentte yaşayan gençlerin başta eğitim ve öğretimdeki başarılarını yükseltmek ve entelektüel birikimlerini artırmak amacıyla Bilgi Evi’ni faaliyete geçirdi. Artuklu Belediyesi Bilgi Evi’nin açılmasıyla birlikte 15 ila 29 yaşları arasındaki gençler kültürel ve sanatsal faaliyetler yapabilecekleri bir yerin yanında sıcak ve huzur dolu bir mekana sahip oldular. Bilgi Evi’nin geleceğe iyi ve güzel bir yatırım olduğunu söyleyen Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, “Tüm bu hizmetler, gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak ailelerine, topluma ve ülkelerine faydalı kişiler olmaları için. Umuyorum ki Bilgi Evimiz, gençlerimizin başarısına hizmet edecektir” dedi.

4 ana derslik ve keyifli vakit geçirilecek mekanlar var

Matematik, İngilizce, Türkçe ve medya dersliği olmak üzere 4 eğitim sınıfının bulunduğu Artuklu Bilgi Evi’nde alanında uzman öğretmenler görevlendirilerek, ödevlerini yapmakta zorlanan öğrencilerin ödevlerine yardımcı oluyor. Merkezde aynı zamanda derslere ve sınavlara yönelik etütler düzenleniyor. Evde ders çalışma imkanı olmayan öğrenciler için pansuman görevi gören Bilgi Evi’nde öğrencilerin ders çalışabilecekleri, her türlü kaynağı temin edebilecekleri, ücretsiz fotokopi hizmeti alabilecekleri kütüphane de bulunuyor. Öte yandan öğrencilerin keyifli vakit geçirebilmeleri için bilgisayar, resim, müzik, oyun ve drama atölyesi, konferans salonu ve ücretsiz içecek ikramlarının yapıldığı kafeterya alanları da oluşturulan Bilgi Evi’nde gençlerin ihtiyacı olan her şey yer alıyor.

Kısa sürede 750 kişi başvurdu

Faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Bilgi Evi üyeliği yaş aralığı 15-29 yaş olarak belirlendi. Yaş aralığına uygun olan ve başvurmak isteyen gençlerin üyelik işlemleri için Bilgi Evi’ne gitmeleri gerekiyor. Başvuru işlemlerinin başlamasından kısa bir süre sonra toplam 750 üye öğrenci sayısına ulaşan Artuklu Bilgi Evi üye kabulüne devam ediyor.

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