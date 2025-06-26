Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Artvin'den deniz yoluyla Hatay'a gitmeyi hedefleyen kano sporcusu Samsun'a ulaştı

Artvin'den deniz yoluyla Hatay'a gitmeyi hedefleyen kano sporcusu Samsun'a ulaştı

16:3226/06/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Çağlar, hedefine ulaşma amacıyla yeniden denize açıldı.
Çağlar, hedefine ulaşma amacıyla yeniden denize açıldı.

Artvin'den yola çıkarak deniz yoluyla Hatay'a ulaşmayı hedefleyen 52 yaşındaki kano sporcusu Oral Çağlar, Samsun'un Terme ilçesine geldi. Burada mola veren ve dinlenen Çağlar, hedefine ulaşma amacıyla yeniden denize açıldı.

Yolculuğu süresince hava şartları elverdiğince gündüzleri kürek çeken Çağlar, akşamları da sahilde çadır kurarak dinleniyor, ihtiyaçlarını gideriyor. Çağlar, çocukluk yıllarından bu yana denizle iç içe bir hayat sürdürdüğünü söyledi. Yaklaşık 15 yıl önce kanoyla tanıştığını belirten Çağlar, bu projeyi 11 yıl önce düşündüğünü ancak emekli olduktan sonra hayata geçirme imkanı bulduğunu dile getirdi. Yüzmeyi çok küçük yaşlarda öğrendiğine işaret eden Çağlar, "Amacım Türkiye'nin kıyılarını denizden geçerek görmek ve Hatay'a ulaşmak. Etkinliğimdeki temel amacım, su ve deniz sporlarına çocuklarımızı, gençlerimizi yönlendirebilmek, ilgilerini bu alana çekebilmek. Bu doğrultuda yoluma devam ediyorum." dedi. Yolculuğuna başladıktan sonra 20 günde Terme'ye ulaştığına dikkati çeken Çağlar, "Bu süre, kürek çektiğim ve kısa molalar verdiğim günlerden oluşuyor. Hava şartları elverirse bir buçuk ay içinde İstanbul'a varmayı hedefliyorum. Ardından Boğaz'ı geçerek Ege ve Akdeniz etaplarıyla yoluma devam edeceğim." dedi.

#Artvin
#Hatay
#Kano
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okul bittikten sonra diploma ne zaman verilir?