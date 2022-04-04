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Hayat Artweeks 6 edisyonu Akaretlerde
KÜLTÜR SANAT

Artweeks 6. edisyonu Akaretler’de

Sanatseverlerle koleksiyonerleri, tanınmış yerli ve yabancı sanatçıların eserleriyle bir araya getirmeyi hedefleyen Artweeks@Akaretler’in 6. edisyonu devam ediyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Artweeks 6. edisyonu Akaretler’de
Artweeks@Akaretler’in 6. edisyonu devam ediyor.

Sanatseverlerle koleksiyonerleri, tanınmış yerli ve yabancı sanatçıların eserleriyle bir araya getirmeyi hedefleyen Artweeks@Akaretler’in 6. edisyonu devam ediyor. Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş organizasyonuyla düzenlenen etkinlik, 10 Nisan’a kadar Akaretler Sıraevler’de açık olacak. Çağdaş sanatın çeşitliliğini, galeriler, bağımsız sanatçılar ve koleksiyoner sergileriyle kutlayan Artweeks@Akaretlerin 6. edisyonu, Akaretler Sıraevler 11,15,17,19,37-39, 55 ve B 2/2-3-4 numaralı binalarında ücretsiz olarak görülebilecek.

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