Artweeks 6. edisyonu Akaretler’de

Sanatseverlerle koleksiyonerleri, tanınmış yerli ve yabancı sanatçıların eserleriyle bir araya getirmeyi hedefleyen Artweeks@Akaretler’in 6. edisyonu devam ediyor. Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş organizasyonuyla düzenlenen etkinlik, 10 Nisan’a kadar Akaretler Sıraevler’de açık olacak. Çağdaş sanatın çeşitliliğini, galeriler, bağımsız sanatçılar ve koleksiyoner sergileriyle kutlayan Artweeks@Akaretlerin 6. edisyonu, Akaretler Sıraevler 11,15,17,19,37-39, 55 ve B 2/2-3-4 numaralı binalarında ücretsiz olarak görülebilecek.