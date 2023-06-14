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Aşı karşıtlığı patlattı: Çocuklarda kızamık alarmı

Pandemi sonrası artan aşı karşıtlığı kızamık vakalarında artışı patlattı. Türk Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Kenan Barut, “Kızamık aşısında kritik eşik yüzde 95. Bu oranın altına düşülürse büyük salgın başlar” dedi.

09:47 . 14/06/2023 Çarşamba
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Koronavirüs salgınının ardından yükselişe geçen Aşı Karşıtlığı nedeniyle eski hastalıklar yeniden görülmeye başlandı. Türk Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Kenan Barut, çocuklarda kızamık salgını riskine karşı uyararak, “Yaptığımız çalışmalar aşı karşıtlığının yükseldiğini ve kızamık hastalığının ülkemizde patladığını gösteriyor” dedi.

10 binleri bulabilir

Hürriyet'in haberine göre; Sadece İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde geçen 6 ayda 17 kızamık vakası gördüklerini belirten Doç. Dr. Barut, “Acil serviste günde 100 hasta gördüğümüz halde bu kadar çok kızamık vakası yakaladık. Günde 2 bin çocuk hasta bakan bir yerde çok daha fazla görülüyordur. Türkiye’ye oranlarsak bu rakam belki 10 binleri bulabilir” ifadelerini kullandı.

Büyük salgın riski: İstanbul'da artış var

Doç. Dr. Barut,“Kızamık için yüzde 95 aşılama kritik bir eşik. Yüzde 95’in altına düşerse büyük bir salgın başlar” uyarısı yaptı. - İstanbul Tabip Odası’nın dün konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında uzmanlar, “Kızamık hastalığı, 1980’de yaygın aşılama başlamadan önce, dünya çapında her yıl tahmini 2.6 milyon ölüme neden olurken, hızlandırılmış küresel aşılama programlarıyla bu sayı 2011’de yılda 158 bine gerilemiştir. Burada kızamık hastalığıyla ilgili kötü gidişata dikkat çekmek için toplanmış bulunuyoruz, çünkü İstanbul’da kızamıkta endişe verici artış olduğunu ve ne yazık ki kaybedilen çocuklar olduğunu biliyoruz” diyerek aşının önemini vurguladı. Kızamık salgınına neden olarak ise aşı reddi ile kararsızlığı, göç, aşı takviminde plansız değişiklikler, bağışıklamada yaşanan bölgeler arası eşitsizlikler ve kayıt altına alınmamış nüfus gösterildi.



#İstanbul
#Türk Pediatri Kurumu
#kızamık
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