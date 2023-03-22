Aşık Veysel özel eserle anılacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Aşık Veysel’in vefatının 50. yıl dönümünü ve UNESCO Aşık Veysel Yılı’nı özel bir eserle anıyor. Ülkemizin ödüllü bestecilerinden Erberk Eryılmaz’a verilen sipariş üzerine yazılan “Bir Büyük Dünya -Aşık Veysel” eseri, 24 Mart’ta CSO Ada Ankara’da prömiyer yapacak. Piyanist, şef ve vurmalı halk çalgıları yorumcusu Eryılmaz’ın bestelediği eser; Aşık Veysel’in, duru bir dille yazdığı şiirlerinde yansıttığı hoşgörü, yaşama sevinci ve insan sevgisi mesajlarından ilham alıyor. Eser, Aşık Veysel’in ses dünyasını ve icra geleneğini; zurna, kaval, tütek, saz, üç telli ve divan sazı gibi Türk müziği çalgılarının kullanımıyla orkestraya yaklaştırıyor.
Yüzüncü yıla ithafen
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sahnesini Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Yeni Müzik Topluluğu ile paylaşacağı gecede, orkestrayı şef Cemi’i Can Deliorman yönetecek. Aşık Veysel’in vatanseverlik kavramını dolduran çalışkanlığı, fikir açıklığı, eğitime ve bilgiye verdiği değerden esinlenen eser, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına ithafen yazıldı. Konser hakkında detaylı bilgi için “cso.gov.tr” adresi ziyaret edilebilir.