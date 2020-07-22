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Asım Gültekin vefat etti

Yazar Asım Gültekin vefat etti

Gazeteci, yazar ve eğitimci Asım Gültekin, Yalova'daki evinde hayatını kaybetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Asım Gültekin
Asım Gültekin

Gazeteci, yazar ve aynı zamanda eğitimci olan Asım Gültekin'in, Yalova'da bulunan evinde vefat ettiği öğrenildi.

Asım Gültekin kimdir?

1975 Amasya Taşova doğumlu Asım Gültekin, kökleri Artvin ve Selanik'e uzanan bir Ahıska Türküdür. Lise öğrenimini Kartal Anadolu İHL ve Taşova İHL'de tamamladı. Kartal Anadolu İmam Hatip'te kültürel çalışmalara öncülük etti. Marmara Üniversitesi AEF Edebiyat Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu.

  • Gazeteci, yazar ve eğitimci olan Gültekin'in; Yörünge, Yediiklim, Yeni Şafak, Sağduyu, Milli Gazete, Vakit gazetelerinde kültür sanat merkezli yazıları yayınlandı.

Şehrengiz, Düş Çınarı, Kırklar, Gerçek Hayat, Genç, Yörünge, Yediiklim dergileri yazılarının yayınlandığı dergilerden bazılarıdır. İz yayıncılık bünyesinde aylık Kitap Postası dergisini 20 sayı çıkardı.


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