Hayat Asırlık Çınar şurası
AKTÜEL

Asırlık Çınar şurası

1. Yaşlılık Şurası, yarın “Aktif yaşlanmanın desteklenmesi” ve “Yaşlı haklarının güçlendirilmesi” ana teması ile Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Şükriye Özbay (Solda)
Şükriye Özbay (Solda)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye’de ilk kez yapılacak olan Yaşlılık Şurası hakkında bilgi verdi. Selçuk, “Yaşlı nüfus oranı gün geçtikçe artıyor. Bugün nüfusumuzun yüzde 8.8’ini oluşturan 65 ve daha büyük yaştaki bireylerin oranının 2060 yılında yüzde 22,6’ya yükseleceğini öngörmekteyiz. Nüfusumuzun yenilenme kapasitesini korumak için nüfus politikalarımızın gözden geçirilmesi önceliklerimiz arasındadır” dedi. Selçuk, yaşlıların mevcut ve değişen ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla evde veya kurumda sunulan hizmetlerin, yalnızca yaşlıların değil, ailelerin de sorun çözme kapasitesini arttırdığını vurguladı.

Zehra Zümrüt Selçuk

REFAHA YÖNELİK POLİTİKA

Bakan Selçuk, yaşlı refahına ve yaşlılara yönelik politikalara yön vermek amacıyla düzenlenen şurada ‘aktif yaşlanma’, ‘bakım ekonomisi’, ‘yaşlı bakım hizmetleri ve yaşam kalitesi’, ‘yaşlı dostu kentler ve yerel yönetimler’, ‘yaşlı hakları’ ve ‘yaşlılık ekonomisi’ başlıkları altında komisyon çalışmaları yürütüleceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşmasını gerçekleştireceği Şura’da, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan, yüz yaşını geçmiş “asırlık çınarlara” ödül verilecek.

  • ÇOK MUTLUYUM
  • Şanlıurfalı 107 yaşındaki Şükriye Özbay, Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmaya hazırlanıyor. Özbay, “Çok mutluyum. Onun sağlığını sıhhatini soracağım. Eskiden kimse cumhurbaşkanının yanına yaklaşamazdı. Şimdi Erdoğan çoluğun çocuğun içinde. Allah onu yormasın” dedi.

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