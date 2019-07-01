Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Hayat Asırlık hamam çöplüğe dönüştü
AKTÜEL

Asırlık hamam çöplüğe dönüştü

Batman’ın Kozluk ilçesinde, yüzlerce yıllık geçmişi olan tarihi hamamın çöplüğe dönüştüğünü gören vatandaşlar, yetkililerin mekana sahip çıkıp restore etmelerini istedi.

Haber Merkezi IHA
Hamamın şimdiki hali içler acısı
Hamamın şimdiki hali içler acısı

Kozluk merkeze bağlı Yeni Mahalle’de yüzlerce yıllık geçmişi olan tarihi hamamın çöplüğe dönüştüğünü gören mahalle sakinleri, yetkililerin bu tarihi mekana sahip çıkmalarını istedi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan mahalle sakinlerinden Ömer Baran, "Dokusunda, kesme taş, moloz taş ve Horosan harcı bulunan tarihi hamamın doğu kısmında da günümüzde hala akan bir kaynak su mevcut. 20-25 yıl öncesine kadar da tüm mahalle sakinleri çamaşır yıkama ve banyo ihtiyaçlarını bu tarihi hamamda gerçekleştiriyordu.

Tarihi hamamın kubbe ve duvarlarında çökmeler meydana gelmesi ve hamam bölümlerinin çöplük yuvasına dönüşmesi nedeniyle tereddüt içindeyiz.

Mahallenin çocukları boş zamanlarının çoğunu bu hamamın çevresinde oyunlar oynayarak geçiriyor. Mahalleli her an tehlike ile karşı karşıyadır. Yetkililerden en kısa zamanda bu mekanı temizleyerek, koruma altına almalarını bekliyoruz” dedi.

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