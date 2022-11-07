​Asırlık saat artık çalışıyor.

Bursa’nın simgesi Tophane Saat Kulesi’nin asırlık saati, 30 yıl sonra çalıştırıldı. Tarihi saat ilk olarak Sultan 2. Abdülhamid’in tahta çıkışının 29’uncu yıl dönümü 31 Ağustos 1905’te törenle açılmıştı. Tüm Saatçi İşadamları Derneği (TÜSAD) Başkanı Hayrettin Akpınar’ın 2016’da kulenin bir köşesinde atıl duran 400 kilogram ağırlığındaki saat mekanizmasını görmesiyle, restorasyon süreci başladı. Belçika’da yaşayan saat restoratörü Fatih Serhat Yurtdakal, iki yıl sonunda saati çalışır duruma getirdi. Tarihi saat şimdi kulenin önüne yapılan özel bir cam kabin içinde sergileniyor. Saat başlarında gong çalan mekanizma, manuel olarak 24 saatte bir kuruluyor.