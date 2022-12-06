​“Asırlık Tarifler” iki dalda aday.

Dünyada gastronomi alanında en prestijli ödül olarak kabul edilen Gourmand World Cookbook Awards (Gourmand Dünya Yemek Kitabı Ödülleri) 2023 seçkisinde “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” kitabı, “Gastrodiplomasi” ve bu yıl ilk kez verilecek ”First Lady” kategorilerinde ödüle aday gösterildi. Emine Erdoğan’ın öncülüğünde Cumhurbaşkanlığı himayesinde hazırlanan, Türk mutfağının zenginliğini uluslararası alanda tanıtmayı amaçlayan “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” kitabı, Türkiye’nin gastronomi alanında önde gelen akademisyenleri ve şeflerince hazırlandı. Ödül töreninin 2023 Mayıs ayı sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor.