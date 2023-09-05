Asitanede vuslat gecesi: Tasavvuf kültürünün öncü ismi Ömer Tuğrul İnançer anıldı

Tuğrul İnançer’in hatimler, Mevlid-i Şerif, dualar ve ilahilerle anıldığı gecede sanatçı Ahmet Özhan, 22. Postnişin ve Türk Tasavvuf Müziğini ve Folklorünü Araştırma Yaşatma Vakfı Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, merhum İnançer’in “Biz biriz. Ayrılıklar Allah’ın kudretini temâşâ içindir” sözlerini hatırlatarak “Ne ölen var ne kalan, ne gelen var ne giden. Ölüm diye bir şey yoktur, her şey muhteşem bir oluşum ve dönüşümden ibarettir” dedi.

Geceye bestekâr ve mevlidhan Amir Ateş, Tasavvuf Musikisi sanatçıları Sami Savni Özer, Mehmet Kemiksiz, Ahmet Şahin, Ender Doğan, Habip Alparslan Tabak, Halil Necipoğlu, Suudi Arabistan’da ezan okuma yarışmasında Dünya Birincisi olan Muhsin Kara, Kurân okuma yarışmasında Dünya Birincisi olan Hafız Alpcan Çevik, İstanbul’daki selatîn camilerinde imam ve müezzin olarak görev yapan ünlü hafızlardan Aziz Hardal, Mustafa Çiçek, Yunus Balcıoğlu, Bekir Büyükbaş, Hadi Duran, Murat Taştekin ve İsmail Çimen ile merhum Tuğrul İnançer’in ilk Genel Müdürü olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarihi Türk Musikisi Topluluğu sanatçıları katılarak Kur’an, Mevlid ve İlahi okudular.

Tasavvuf ve İslam araştırmaları ile tanınan ilim adamlarından Prof. Dr. Kenan Gürsoy, Prof. Dr. Mustafa Kara, Prof. Dr. Mustafa Tahralı, Prof. Dr. İrfan Gündüz ve Prof.Dr. Ekrem Demirli de yüzlerce yıllık bir Tevhid geleneğinin günümüzde yaşatılmasına şahitlik ettiler. Pir Nureddin Cerrahi Asitanesi’nde her Pazartesi akşamı Mesnevi dersi veren ve Mevlevi Ayini İcra eden Nezih Dede, Tevhid Gecesi dersinde merhum Ömer Tuğrul İnançer’in Mevlevîliğini ve Konya’da 50 yıl kesintisiz bir şekilde süren Şeb-i Arûs hizmetini anlattı.