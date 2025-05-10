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Ata eziyete 2 tutuklama

Ata eziyete 2 tutuklama

16:2210/05/2025, Cumartesi
DHA
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S.T.'ye ayrıca bin 986 TL idari para cezası kesildi.
S.T.'ye ayrıca bin 986 TL idari para cezası kesildi.

Adana'da bir atı otomobile bağlayarak trafikte ilerleyen sürücü S.T. ile yanındaki A.Ç., hayvana eziyet suçlamasıyla tutuklandı.

Çukurova ilçesinde bir atın otomobile bağlanarak çekildiğine dair görüntüler sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Otomobil sürücü S.T. ile araçtaki A.Ç.'yi yakalandı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen S.T. ile A.Ç. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında tutuklandı. S.T.'ye ayrıca bin 986 TL idari para cezası kesildi.

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