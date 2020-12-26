​Atalarımızı dizilerden öğreniyoruz

Araştırma Şirketi Areda Survey, Aralık ayı Sosyometre araştırmasında Türk halkının tarihi dizilere merakını masaya yatırdı. 3-7 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmaya 2.360 kişi katıldı. "Tarihi dizilerin milli şuur ve bilinç oluşturduğunu düşünüyor musunuz" şeklindeki soruya katılımcıların yüzde 51.7’si evet derken, eğitim durumunu lisansüstü olarak ifade eden katılımcıların yüzde 59.4’ü ‘evet’ yanıtı verdi.

TARİHİN İPUÇLARI VAR

Seyircileri televizyon ekranlarına kilitleyen tarihi diziler, izleyicilerine tarihsel süreçlere ilişkin önemli ipuçları veriyor. Araştırmada yer alan, "Tarihi dizileri niçin izliyorsunuz" şeklindeki soruya vatandaşların yüzde 49.9’u tarihimizi-atalarımızı öğrenmek cevabı verdi. Genel olarak dizi izleyicisi olduğunu belirten katılımcıların oranı yüzde 32.1 olurken hikayeyi beğendiği için dizi izlediğini ifade edenlerin oranı yüzde 10.7 oldu. Dizilerdeki sahneleri ve oyunculukları beğendiği için dizi izlediğini beyan eden katılımcıların oranı ise yüzde 7.3.

İMAJ ÇİZİYORUZ

Araştırmada kendini televizyon izleyen bir birey olarak tanımlayan katılımcıların yüzde 78.1’i dizileri tarihi ve atalarını öğrenmek için izlediğini ifade ediyor. Eğitim durumunu lisansüstü olarak tanımlayan vatandaşların yüzde 46.9’da dizileri “tarihimi ve atalarımı öğrenmek için izliyorum” diyor. "Tarihi dizilerin millet imajına katkı sunacağını düşünür müsünüz" şeklindeki soruya katılımcıların yüzde 53.8’i evet katkı sunar derken, yüzde 46.2’si hayır millet imajını etkilemez cevabı verdi.

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DİZİDEN İSİM KOYMUYORUZ

Tarihi dizilerdeki karakterlerden etkilenerek çocuğunuza isim koydunuz mu/ koyar mısınız sorusuna katılımcıların yüzde 71.7’si hayır dedi.