Hayat Atatürkün hiç yayımlanmayan röportajı gün yüzüne çıktı Biz köle olmayacağız
KÜLTÜR SANAT

Atatürk'ün hiç yayımlanmayan röportajı gün yüzüne çıktı: 'Biz köle olmayacağız'

AK Parti'nin tarihçi Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, İngiliz arşivinde Atatürk'ün 98 yıl önce Le Temps gazetesinden gazeteci Paul Gentizon'a verdiği röportaja ulaştı. Özşavlı, "Röportaj, daha önce hiç yayımlanmamış olması ve Mustafa Kemal'in verdiği mesajlar açısından çok kıymetli" dedi. Röportajda Atatürk'ün "Yeni Türkiye, diğer milletler gibi yaşamak istiyor. Biz köle olmayacağız. Eylemlerimizi harekete geçiren tek şey, tam bağımsızlığa olan talebimizdir" ifadeleri yer alıyor.

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Haber Merkezi AA
Atatürkün hiç yayımlanmayan röportajı gün yüzüne çıktı: Biz köle olmayacağız
Mustafa Kemal Atatürk

AK Parti'nin tarihçi Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, İngiliz arşivinde Mustafa Kemal Atatürk'ün 98 yıl önce Le Temps gazetesinden gazeteci Paul Gentizon'a verdiği ve bugüne kadar bilinmeyen röportajını gün yüzüne çıkardı.

Şanlıurfa Milletvekili Özşavlı, İngiliz Milli Arşivi'nde araştırma yaparken tesadüfen bulduğu bir belgenin önemini sonradan fark ettiğini söyledi.

Büyük İzmir yangını ile ilgili araştırma yaparken İzmir Limanı'nda demirleyen İngiliz savaş gemisi Curacoa'nın seyir defterinde Atatürk ile yapılan bir röportajı bulduğunu dile getiren Özşavlı, "Röportaj, daha önce hiç yayımlanmamış olması ve Mustafa Kemal'in verdiği mesajlar açısından çok kıymetli" dedi.

  • Özşavlı, Fransız Le Temps gazetesinden gazeteci Paul Gentizon'un, 12 Şubat 1923'te Atatürk ile yüz yüze röportaj yaptığını belirtti.

"SEYİR DEFTERİNE KAYDETMİŞ"

Gentizon'un, Atatürk ile yaptığı röportajı, Curacoa adlı İngiliz savaş gemisinin kaptanına rapor ettiğini anlatan Özşavlı, "Kaptan da bunu alıp seyir defterine işliyor. Sonra bu röportaj acaba Le Temps gazetesinde yayımlanmış mı diye baktım. Dönemin Le Temps gazetesini buldum. Orada hiçbir şekilde çıkmamış. Atatürk Araştırma Merkezi'ne sordum, kendim araştırdım, Mustafa Kemal'in bu röportajı kesinlikle bilinmiyor. Dolayısıyla bu röportajın ilk kez ortaya çıktığı ve daha önce yayımlanmamış olduğunu tespit ettim." diye konuştu.

'YENİ TÜRKİYE' VURGUSU

Atatürk'ün, 1,5 sayfalık röportajında üç kez "yeni Türkiye" ifadesini kullandığına dikkati çeken Özşavlı, şöyle devam etti:

"Atatürk, 'Kapitülasyonları hiçbir koşul altında kabul etmeyeceğimizi, bağımsızlığımız için savaştığımız 4 yıl boyunca her zaman ifade ettim.' diyor. Mustafa Kemal, 'Fransızların bu konuda diğer herkesten daha uzlaşmaz olması beni şaşırttı. Şahsımın ve ülkemin Fransa'ya karşı hissettiği duygular dostanedir. Fransız hükümeti, bağımsızlığımızı tehlike altına sokacak koşulları kabul etmemiz konusunda ısrarcı olursa biz bu ısrarın dostane olduğunu kabul edemeyiz.

"Biz köle olmayacağız"

Yeni Türkiye, diğer milletler gibi yaşamak istiyor. Biz yeni Türkiye'nin, ikinci bir Çin veya koloni addedilmesine karşıyız. Biz köle olmayacağız. Eylemlerimizi harekete geçiren tek şey, tam bağımsızlığa olan talebimizdir ve Fransız halkı, tutumumuzun başka bir motivasyondan kaynaklandığını düşünmemelidir.

Fransa ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz çünkü iki ülkenin birçok müşterek çıkarı var. Bunlar karşılıklı ilişkiye dönüşürse bu, en yararlısı olacaktır. Eğer olmazsa sonsuz güçlükler var olacaktır.' ifadelerini kullanıyor.

Röportaj, Mustafa Kemal Atatürk'ün, 98 yıl önce yeni Türkiye'ye ve tam bağımsızlığa vurgu yapması bakımından çok kıymetli."

"Manda ister gibi ülkesini sürekli yurt dışında şikayet ediyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yabancı ülkelerin Ankara büyükelçilerine mektup yazarak Türkiye'yi şikayet ettiğini dile getiren Özşavlı, şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu, keşke Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kurucusu Mustafa Kemal Atatürk gibi düşünebilse. 1919'da Erzurum ve Sivas kongrelerinde 'Manda ve himaye kesinlikle kabul edilemez.' diye karar alındı. Mustafa Kemal, bakıyoruz hemen akabinde 1923'te Fransız bir gazeteciye tam bağımsızlık konusunda vurgu yapıyor, kapitülasyonların her ne pahasına olursa olsun kaldırılması gerektiğini, kaldıracağını söylüyor. 'Gerekirse uğruna savaşırız.' diyor.

Aynı partinin şimdiki Genel Başkanı, manda ister gibi ülkesini sürekli yurt dışında şikayet ediyor. Yetmezmiş gibi Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir siyasi lider, Avrupalı büyükelçilere 'Ülkeme yatırım yapmayın' diye mektup gönderiyor. Milletimiz de bunu hafızasına kaydetti, unutmayacaktır diye düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'na, şu an Genel Başkanı olduğu partinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek almasını tavsiye ediyorum."

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İlk kez sergilendi: Atatürk'ün bugüne kadar sergilenmemiş 31 kişisel eşyası ziyarete açıldı
FOTOĞRAF 17
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İkinci TBMM Binası olarak kullanılan Cumhuriyet Müzesi, Atatürk'ün vefatının 83. yılında, \"Atatürk Eşyaları\" geçici sergisine ev sahipliği yapıyor. Ziyaretçilerin bugüne kadar beğenisine sunulmamış Atatürk'ün eşyalarından oluşan sergide, son dönemlerinde hastayken kullandığı mendili, sabahlığı, çantası, gözlüğü, pijaması, çay ve fincan takımı, 23 Eylül 1924'te Samsun ziyareti sırasında konakladığı evin sahibine yazdığı teşekkür notu, matarası, zarf açacağı, üzerinde Enfal Suresi 60. ayetinin yazılı olduğu Osmanlı dönemi merasim kemeri de bulunuyor.
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Eserler arasında yer alan ve Atatürk'ün hastalığının son dönemlerinde kullandığı kumaş mendilindeki kan izleri dikkat çekti. Sergide, Atatürk'ün vefat ettiği gün ve cenaze merasiminde çekilen fotoğraflar da ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.
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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, her yıl 29 Ekim, 10 Kasım gibi önemli günlerde bir öncekinden daha farklı ve daha özel etkinlik yapmak istediklerini söyledi. Cumhuriyet Müzesi'nde hali hazırda Atatürk'ün pek çok kişisel eşyasının sergilendiğini belirten Coşkun, sergiye ilişkin şunları söyledi:
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\"Bugüne özel bir şey yapalım dedik. Hem Cumhuriyet Müzesi deposunda bulunan hem de Türkiye'deki tüm müzelerde depolarda bulunan ve teşhirde olmayan Atatürk'e ait kişisel eşyaları topladık ve bunlardan özel bir seçki hazırladık. Bu yıl ilk kez sergilediğimiz eserlerden oluşan bir sergi açtık. Atatürk'ün Pertek'te Halkevi'nin açılışında giydiği kıyafet ve son resmi açılışında giydiği kıyafet, apoletlerinden ropdöşambırına, sigara muhafazasına kadar diğer kişisel eşyaları depolarda idi. Biz bu eserlerin depolarda bakımlarını yapıyoruz, zaman zaman teşhirlerini değiştiriyoruz. Bugün 31 kişisel eşya ile toplam 34 eseri sergiliyoruz.\"
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Coşkun, müzeye 10 Kasım dolayısıyla vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu, sabah saatlerinden bu zamana kadar yaklaşık 10 bin ziyaretçiye ulaştıklarını belirterek, \"Birinci Meclis, İkinci Meclis ve Dolmabahçe Sarayı'na ve Türkiye'nin her yerinde Atatürk'e ait izlerin bulunduğu her yerde vatandaşlarımız, Gazi Paşa'yı anmaya devam ediyor. Sergimiz 19 Kasım'a kadar açık kalacak.\" dedi.<br><br>
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Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Cumhuriyet Müzesi'ne gelenler, Atatürk'ün özel eşyalarını titizlikle inceledi. İstanbul'dan 10 Kasım için geldiğini söyleyen ziyaretçilerden Erol Kaya, Cumhuriyet Müzesi'ni ilk kez gezdiklerini ve çok duygulandıklarını belirterek, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.
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Müze ziyaretçilerinden Mustafa Gök de sabah erken saatlerde Anıtkabir'e gittiğini ve Atatürk'ün eşyalarını incelediğini ifade ederek, \"Ata'yı göremeyen gençler olarak en azından böyle eşyaları ile bir şablon oluşturmaya çalışıyoruz. Ata'yı o şekilde görmeye çalışıyoruz. Bugüne özel müzenin ücretsiz olması biz Türk gençleri için avantajlı bir durum. Çok duyguluyum. Buradaki eşyaların pek çoğunu araştırma yaparken görme fırsatı buluyorduk. Bu eşyaları canlı, kanlı görmek bizi o döneme götürüyor ve Ata'mızı gözümüzde canlandırmamıza vesile oluyor.\" ifadelerini kullandı.
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İlk kez sergilendi: Atatürk'ün bugüne kadar sergilenmemiş 31 kişisel eşyası ziyarete açıldı
Cumhuriyet Müzesi, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı dolayısıyla bugüne kadar sergilenmemiş 31 kişisel eşyasını ziyaretçilerle buluşturdu.


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