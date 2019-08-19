Hayat Atilla Dişin acı günü
AKTÜEL

Atilla Diş’in acı günü

Yeni Şafak Gazetesi editörlerinden Atilla Diş’in babası Hacı Ahmet Diş vefat etti. Kahramanmaraş’ın tanınmış bakır sanayicilerinden Ahmet Diş, bir süredir tedavi gördüğü Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı vefat etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hacı Ahmet Diş
Hacı Ahmet Diş

BUGÜN DEFNEDİLECEK

78 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Diş’in cenazesi bugün öğle namazını müteakiben Kahramanmaraş Bahçelievler Camisi’nde kılınacak namazın ardından Şeyh Adil Mezarlığı’nda bulunan Diş aile kabristanlığına defnedilecek. Merhum Diş’in taziyeleri Kahramanmaraş Büyük Şehir Belediyesi Akçakoyunlu Taziyeevi’nde yapılacak.

YAŞAYAN EN ESKİ BAKIRCILARDANDI

Dönemin meşhur demirci ustaları arasında yer alan merhum Mustafa Diş’in oğlu Hacı Ahmet Diş, mimari özelliklerinden dolayı Dulkadiroğlu Beyliği döneminde 1600’lü yılların başlarında inşa edildiği tahmin edilen tarihi Kahramanmaraş Bakırcılar Çarşısı’nın yaşayan en eski ustalarından biri olarak biliniyordu.

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