Atilla Diş’in acı günü Yeni Şafak Gazetesi editörlerinden Atilla Diş’in babası Hacı Ahmet Diş vefat etti. Kahramanmaraş’ın tanınmış bakır sanayicilerinden Ahmet Diş, bir süredir tedavi gördüğü Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı vefat etti.

Haber Merkezi 19 Ağustos 2019, 04:00 Yeni Şafak