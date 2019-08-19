Atilla Diş’in acı günü

BUGÜN DEFNEDİLECEK
78 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Diş’in cenazesi bugün öğle namazını müteakiben Kahramanmaraş Bahçelievler Camisi’nde kılınacak namazın ardından Şeyh Adil Mezarlığı’nda bulunan Diş aile kabristanlığına defnedilecek. Merhum Diş’in taziyeleri Kahramanmaraş Büyük Şehir Belediyesi Akçakoyunlu Taziyeevi’nde yapılacak.
YAŞAYAN EN ESKİ BAKIRCILARDANDI
Dönemin meşhur demirci ustaları arasında yer alan merhum Mustafa Diş’in oğlu Hacı Ahmet Diş, mimari özelliklerinden dolayı Dulkadiroğlu Beyliği döneminde 1600’lü yılların başlarında inşa edildiği tahmin edilen tarihi Kahramanmaraş Bakırcılar Çarşısı’nın yaşayan en eski ustalarından biri olarak biliniyordu.