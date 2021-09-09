ATO’dan istihdama katkı

09 EYLÜL 2021- Ankara Ticaret Odası (ATO) üyelerine belgeli ve nitelikli iş gücü kazandırmaya yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, ATO İdea Mesleki Yeterlilik Merkezi tarafından yürütülen mesleki yeterlilik sınav hizmetlerini ücretsiz olarak verecek.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ile Avrupa Birliği Türk Delegasyonu’nun imzaladığı “Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe–II” projesi kapsamında ATO İdea Mesleki Yeterlilik Merkezi’nin yürüttüğü mesleki yeterlilik sınav hizmetleri Hibe’den yararlanmaya hak kazandı.

Buna göre, ATO İdea’nın vermeye yetkili olduğu 7 ayrı ulusal yeterlilik ile TOBB MEYBEM’in (Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri) verdiği 10 ulusal yeterlilik belgesi için sınav hizmetleri ATO üyeleri ve çalışanlarına ücretsiz olarak sağlanacak.

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Konuya ilişkin yazılı bir değerlendirme yapan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Odası olarak mesleki yeterlilik ve belgelendirme konularını çok önemsediklerini belirterek “Çalışma hayatına mesleki yeterlilik, üyelerimize belgeli ve nitelikli işgücü kazandırmak istiyoruz” dedi.

Mesleki yeterlilik belgesinin hem işveren hem de çalışanlar açısından fayda sağladığını kaydeden Baran, “Bu sayede çalışanlar mesleğini gerektiği şekilde yerine getirdiğini ve meslekte yeterli olduğunu belgeli olarak ispatlarken, diğer taraftan üyelerimiz olan işverenler mesleğinde yeterli, belgeli ve nitelikli işgücü istihdam ettiğinden emin oluyor” diye konuştu.

ATO İDEA Mesleki Yeterlilik Belgesi Kapsamları:

Ulusal Yeterlilik

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1. Satış Danışmanı Seviye 3

2. Satış Danışmanı Seviye 4

3. Satış Sorumlusu Seviye 5

4. Satış Yöneticisi Seviye 6

5. Pazarlama Elemanı Seviye 4

6. Pazarlama Sorumlusu Seviye 5

7. Pazarlama Yöneticisi Seviye 6

TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik Belgesi Kapsamları:

Ulusal Yeterlilik

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1. Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4

2. Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5

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3. Emlak Danışmanı Seviye 4

4. Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5

5. Servis Aracı Şoförü Seviye 3

6. Matkap Tezgâh İşçisi Seviye 3 Rev00

7. Matkap Tezgâh İşçisi Seviye 4 Rev00

8. Kobi Danışmanı Seviye 6 Rev01

9. Proje Yöneticisi Seviye 6 Rev00

10. Proje Yöneticisi Seviye 5 Rev00