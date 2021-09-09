Hayat ATOdan istihdama katkı
AKTÜEL

ATO’dan istihdama katkı

Ankara Ticaret Odası, satış danışmanı, satış sorumlusu ve pazarlama yönetcisi gibi bazı mesleklerde, mesleki yeterlilik belgesi almak isteyenlere ücretsiz sınav hizmeti verecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ATO’dan istihdama katkı
ATO Başkanı

09 EYLÜL 2021- Ankara Ticaret Odası (ATO) üyelerine belgeli ve nitelikli iş gücü kazandırmaya yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, ATO İdea Mesleki Yeterlilik Merkezi tarafından yürütülen mesleki yeterlilik sınav hizmetlerini ücretsiz olarak verecek.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ile Avrupa Birliği Türk Delegasyonu’nun imzaladığı “Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe–II” projesi kapsamında ATO İdea Mesleki Yeterlilik Merkezi’nin yürüttüğü mesleki yeterlilik sınav hizmetleri Hibe’den yararlanmaya hak kazandı.

Buna göre, ATO İdea’nın vermeye yetkili olduğu 7 ayrı ulusal yeterlilik ile TOBB MEYBEM’in (Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri) verdiği 10 ulusal yeterlilik belgesi için sınav hizmetleri ATO üyeleri ve çalışanlarına ücretsiz olarak sağlanacak.

Konuya ilişkin yazılı bir değerlendirme yapan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Odası olarak mesleki yeterlilik ve belgelendirme konularını çok önemsediklerini belirterek “Çalışma hayatına mesleki yeterlilik, üyelerimize belgeli ve nitelikli işgücü kazandırmak istiyoruz” dedi.

Mesleki yeterlilik belgesinin hem işveren hem de çalışanlar açısından fayda sağladığını kaydeden Baran, “Bu sayede çalışanlar mesleğini gerektiği şekilde yerine getirdiğini ve meslekte yeterli olduğunu belgeli olarak ispatlarken, diğer taraftan üyelerimiz olan işverenler mesleğinde yeterli, belgeli ve nitelikli işgücü istihdam ettiğinden emin oluyor” diye konuştu.

ATO İDEA Mesleki Yeterlilik Belgesi Kapsamları:

Ulusal Yeterlilik

1. Satış Danışmanı Seviye 3

2. Satış Danışmanı Seviye 4

3. Satış Sorumlusu Seviye 5

4. Satış Yöneticisi Seviye 6

5. Pazarlama Elemanı Seviye 4

6. Pazarlama Sorumlusu Seviye 5

7. Pazarlama Yöneticisi Seviye 6

TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik Belgesi Kapsamları:

Ulusal Yeterlilik

1. Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4

2. Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5

3. Emlak Danışmanı Seviye 4

4. Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5

5. Servis Aracı Şoförü Seviye 3

6. Matkap Tezgâh İşçisi Seviye 3 Rev00

7. Matkap Tezgâh İşçisi Seviye 4 Rev00

8. Kobi Danışmanı Seviye 6 Rev01

9. Proje Yöneticisi Seviye 6 Rev00

10. Proje Yöneticisi Seviye 5 Rev00

Abone Ol Google News
Berlinde grevlerin sayısı artıyor

Berlin'de grevlerin sayısı artıyor

Demiryolları ve market çalışanlarından sonra şimdi de sağlıkçılar.
Yedieminde akılalmaz olay

Yedieminde akılalmaz olay

Kendisine emanet edilen 50 aracı satıp borcunu ödemiş.
CHPli Gönül Özel: Türkiyedeki Kürt sorununu askeri değil barışçıl şekilde çözeceğiz

​Türkiye'nin 9 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı.

​Milli Eğitim Bakanlığı ön başvuru ve sonuç tarihini açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca'dan yerli aşı TURKOVAC müjdesi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: TURKOVAC ile bu musibeti başımızdan defedeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atina'ya mesaj

FETÖ firarisi eski Yargıtay hakimi çift saklandıkları evde yakalandı
Gündem

FETÖ firarisi eski Yargıtay hakimi çift saklandıkları evde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği nedeniyle görevlerinden ihraç edilen ve dört senedir firari olan eski Yargıtay tetkik hakimi çift, Ankara'da saklandıkları evde yakalandı. Zanlılardan Dursun Fatih K.'nın süre zarfında saklandığı evden hiç çıkmadığı, eşi Öznur K.'nın ise kılık değiştirerek günlük hayatına devam ettiği ortaya çıktı.
Öğretmen atama takvimi belli oldu
Gündem

Öğretmen atama takvimi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün verdiği 15 bin öğretmen ataması müjdesine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığından açıklama yapıldı. Buna göre, öğretmen atamasında ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül- 8 Ekim 2021 arasında yapılacak. Atama sonuçları ise, 31 ocak 2022'de açıklanacak.
CHP'li Aytuğ Atıcı: Millet İttifakı'nda ideolojik ayrılık var bozulur mu bozulur
Gündem

CHP'li Aytuğ Atıcı: Millet İttifakı'nda ideolojik ayrılık var bozulur mu bozulur

Katıldığı canlı yayında, ittifak çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP eski Milletvekili Aytuğ Atıcı, Millet İttifakı'nda ideolojik ayrılıklar olduğunu, bu nedenle ittifakın bozulabileceğini ifade etti. Atıcı, "Cumhur İttifakı'na girmesi imkansız olan tek parti CHP'dir. Girmesi zor olan İYİ Parti’dir ama imkansız değildir. Çünkü İYİ Parti zaman zaman 'Millet İttifakı'na körü körüne bağlı değiliz. Eğer ittifak İYİ Parti ve Türkiye’nin çıkarına ise kalırız. Değilse mecbur değiliz.' mesajları veriyor." dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.