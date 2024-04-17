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Avrupa Film Günleri başladı

04:00 - 17/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:15 - 17/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ve AB üyesi ülkelerin büyükelçilikleri tarafından düzenlenen Avrupa Film Günleri'nin galası Ankara'da yapıldı. Büyülü Fener Sineması'ndaki galaya AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars ve çok sayıda davetli katıldı. Galada, Ukraynalı Maryna Vroda'nın yönettiği "Bozkır" filmi gösterildi. Avrupa Film Günleri kapsamında sinemaseverlerle buluşacak 10'dan fazla film, 16-21 Nisan'da Ankara'da, 30 Nisan-5 Mayıs'ta İstanbul'da gösterime girecek.

Avrupa'nın birçok ülkesinde çekilen filmler, 8-12 Mayıs tarihlerinde ise Antalya, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, İzmir, Samsun ve Trabzon'da gösterime girecek.



#Aktüel
#Film
#Avrupa Birliği
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