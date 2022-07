Avrupa'daki Türkler Afrikalı çocukları sevindirdi

Merkezi Almanya'da olan ve Türk vatandaşlar tarafından kurulan Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, Afrika kıtası başta olmak üzere 3 kıta 20 ülkede insani yardım çalışmaları kapsamında kurban bağışı, su kuyusu, yetim giydirme, gıda dağıtımı, canlı keçi başta olmak üzere onlarca proje ile yüzbinlerce yoksula umut oluyor.

250 YETİME BAYRAM ELBİSESİ

Tanzanya'nın Darüsselam şehrine gelen Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Cahit Ataş, "Kurban paylaşmaktır." diyerek gönüllülerle bu yıl da yollara düştüklerini söyledi. Özellikle yetimlerin yılın her vakti eğitim, sağlık, gıda, kıyafet ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılama çabası içinde olduklarına işaret eden Ataş, proje kapsamında Darüsselam'ın kırsal bölgelerindeki 250 yetimi bayram öncesi giydirdiklerini söyledi.

REKLAM

Yetim çocuklarının eğitim, sağlık, gıda, kıyafet ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için bağış topladıklarını vurgulayan Ataş şunları söyledi:

"Toplanan bağışlar, yetimhane tadilatları, kütüphane veya yatakhane kurulması, sağlık hizmetleri, yetimlere yönelik sosyal etkinliklerin düzenlenmesi, bayramlık giysi alımları gibi projelerde kullanılır. Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu olarak ayrıca birçok ülkede kalıcı eserler ile su kuyuları, camiler ve okulların temel atma ve açılışlarını gerçekleştiriyoruz."





250 AİLEYE KURU GIDA DESTEĞİ

Açlıkla mücadele eden köylerde yaşayan 250 aileye kuru gıda desteğinde bulunduklarını anlatan Ataş, kurban boyunca da kesecekleri kurbanların etlerini fakir ve ihtiyaç sahibi binlerce aileye dağıtacaklarını ifade etti.

Kurban Organizasyonu hakkında bilgiler veren Help Yetim Organizasyonu Başkanı Cahit Ataş, Kurban bağışı ile kurban sahiplerinin emanetlerini Afrika başta olmak üzere insani hassasiyetleri ön planda tutarak veteriner hekim kontrolünde titizlikle gerçekleştirdiklerini söyledi.

GÖNÜL KÖPRÜLERİ KURUYORUZ

10 yıllık tecrübe ile bu bayramda da Kurban bağışı ile on binlerce kişinin yüzünde tebessüm bırakmayı hedeflediklerini anlatan Ataş, "Doğal ve beşeri afetlerden etkilenen birçok coğrafyada her yıl on binlerce insana bağışçılarımızın yardım elini uzatmalarına aracı oluyoruz. Afrika çöllerindeki vatandaşlardan, Asya'nın steplerindeki çobanlara, Orta Doğu'da çatışmaların gölgesinde yaşayan mazlumlara, Balkanlar'da Türkiye ile tarihi bağları olan ve gönül coğrafyasında bulunan tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için çabalıyoruz. Yapılan bu yardımlarla sınırlar ortadan kalkıyor, kardeşlik bağlarımızı güçlendirmiş oluyoruz. Bunun içerisinde, Avrupa'daki yardımsever Türk halkımızın kurbanını pay etmek için yapılan çalışmalar da anlamlı ve önemli bir yere sahip. Hiç bilmedikleri, görmedikleri ama bir şekilde mağdur olan halka yardım eli uzatmak isteyen hayırsever halkımızın bağışlarını, gönüllerinden kopanları ulaştırmak için gönül köprülerini inşa etmenin derdindeyiz" dedi.

REKLAM

HER YIL YOLUNUZU GÖZLÜYORUZ

Darüsselam'ın Kimobirca kırsal bölgesinde kalan ve 7 yetim çocuğuna hem annelik hem babalık yapan Zubeydah Mewlidi de kendilerini bu bayramda unutmayan hayırseverlere ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Gelen yardımlarla bayramı erken kutladıklarını anlatan Mewlidi, "Her yıl dört gözle sizlerin yolunu gözlüyoruz, Türklerin ziyaretini bekliyoruz "dedi. Kara kıta Afrika, yeraltı zenginliklerine rağmen çeşitli siyasi ve ekonomik sebepler yüzünden yoksullukla mücadele ediyor. İç savaş ve açlıkla mücadelenin devam ettiği kıtada su ve temiz sağlıklı yiyecek bulma sorunu her zaman devam ediyor.