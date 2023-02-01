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Avustralya’dan Çanakkale’ye uzanan macera

Evcil ve sevimli bir koala olan Mannu’nun, Avusturalya’dan Çanakkale’ye uzanan macera dolu serüveni, TRT ortak yapımı “Mannu Çanakkale’de” 3D animasyon filmi vizyon için gün sayıyor. Cumhuriyet’in 100. yılında “Çanakkale Zaferi”ni farklı bir dille aktaracak olan yapım, 10 Şubat’ta minik izleyicilerle buluşacak.

04:00 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
TRT ortak yapımı “Mannu Çanakkale’de” 3D animasyon filmi vizyon için gün sayıyor.

TRT ortak yapımı “Mannu Çanakkale’de” 3D animasyon filmi vizyon için gün sayıyor.

Evcil ve sevimli bir koala olan Mannu’nun, Avusturalya’dan Çanakkale’ye uzanan macera dolu serüveni, TRT ortak yapımı “Mannu Çanakkale’de” 3D animasyon filmi vizyon için gün sayıyor. Cumhuriyet’in 100. yılında “Çanakkale Zaferi”ni farklı bir dille aktaracak olan yapım, 10 Şubat’ta minik izleyicilerle buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı’nın da desteklediği film; çocuklara kültür, tarih bilinci ve hayvan sevgisi gibi konuları aşılamayı amaçlıyor.

Macerayı başlatan tarihi madalyon

Animasyon filmin konusu ise şöyle: Mannu, “Anzak Günü” törenlerine katılmak için gemiyle yola çıkan sahibi William’ın çantasına saklanır. William’ın Çanakkale Savaşı’nda yer alan dedesinden ona hatıra kalan madalyonun kötü adamlar tarafından çalınmasıyla, madalyonu kurtarmak isteyen Mannu, William’dan ayrı düşer. Mannu böylece kendini hiç bilmediği bir ülkede ona eşlik eden polis teşkilatı mensubu Ayşe, köpeği minik, kedi Boncuk, Cevher Nine, peşindeki Hary ve Gary’nin de dâhil olduğu bir maceranın içinde bulur.


#TRT
#Mannu Çanakkale’de
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#Animasyon
1 saat önce
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Avustralya’dan Çanakkale’ye uzanan macera
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