​Ayasofya’da anılacak

Türkiye’nin bugünkü ‘milli’ duruşunda önemli katkısı bulunan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının üzerinden 10 yıl geçti. 27 Şubat 2011’de ebediyete intikal eden merhum Erbakan, İstanbul Erkek Lisesi’ni birincilikle bitirdi. 1948’de İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun olup aynı fakültede asistanlığa başladı.

DÖNÜM NOKTASI

1951’de Almanya Aachen Teknik Üniversitesi’ne gönderilmesi hayatının dönüm noktası oldu. Burada hazırladığı tezlerle Almanya Ekonomi Bakanlığı’nın dikkatini çekti. Türkiye’ye döndükten sonra 1956’da Gümüş Motor Fabrikası’nı kurdu ve Devrim Otomobili’ni imal etti. Erbakan, 12 Ekim 1969’da adaylığı Adalet Partisi’nden (AP) kabul edilmeyince Konya’dan, bağımsız milletvekili olarak seçildi. 1970’te Milli Nizam Partisi’ni kurdu.

SİYONİZMLE MÜCADELE

Kapitalizm ve Batıcılık karşıtı bir siyaset yürüten Erbakan “Siyonizm” ile mücadeleye de büyük önem verdi. Erbakan ile birlikte Türk siyasetinde ve kamuoyunda “Filistin davası” konusunda hassasiyet oluştu. 12 Mart Muhtırası’nın ardından nisan ayında “laikliğe aykırı çalışmalar yürüttüğü” iddiasıyla Milli Nizam Partisi kapatıldı. Ardından Erbakan, arkadaşlarıyla 11 Ekim 1972’de Milli Selamet Partisi’ni (MSP) kurdu. Parti, 1973’teki seçimde 48 milletvekilliği ve 3 senatörlük kazanarak 51 parlamenterle TBMM’ye girdi.

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10 YIL SİYASET YASAĞI

Erbakan, 12 Eylül’de askerlerin yönetime el koyması ile bir süre İzmir Uzunada’da gözaltında tutuldu. 1982 Anayasası gereğince kendisine on yıl siyaset yasağı getirildi. 1990’lı yıllarda kurduğu Refah Partisi 1995 seçimlerinden birinci parti olarak çıktı. Refah Partisi’nin yükselişe geçtiği dönemde vesayet odakları da düğmeye bastı. 28 Şubat 1997’de adına postmodern darbe de denilen müdahale gerçekleşti. 28 Şubat’ta estirilen vesayet hukuku sonucu 1998 yılında Refah Partisi kapatılıp bu kez beş yıl siyasi yasak getirilen Erbakan, mücadelesine nokta koymadı. Kurduğu son parti olan Saadet Partisi’nin liderliğini 2003 yılında üstlendi. 2004’ten sonra ara verdiği bu görevine 2010’da geri döndü. 27 Şubat 2011’de vefat etti.

Ayasofya-i Kebir Camii’nde anılacak

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan, vefatının 10. yılında, bu akşam Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde düzenlenecek programla anılacak. Erbakan Vakfı Genel Sekreteri Doğan Bekin, programa ilişkin açıklamasında, Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın açılması için büyük mücadele verdiği fethin sembolü Ayasofya-i Kebir Camii’nde anılacağını belirtti. Anmanın akşam namazını müteakip yapılacağını kaydeden Bekin, Erbakan için 27 Şubat Cumartesi öğle namazı sonrası Merkezefendi Mezarlığı’ndaki kabri başında anma programı düzenleneceğini bildirdi.