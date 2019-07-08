Hayat Ayçiçeği tarlalarında görsel şölen
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Ayçiçeği tarlalarında görsel şölen

Samsun'da, ayçiçeği tarımının yoğun olarak yapıldığı Vezirköprü ilçesinde sarı renkle kaplanan tarlalar, görsel şölen sunuyor. Hektarlarca alandaki ayçiçeği tarlaları, tarımla ilgilenenlerin yanı sıra fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.

Haber Merkezi DHA
Ayçiçeği tarlaları
Ayçiçeği tarlaları
Ayçiçeği tarlaları
Ayçiçeği tarlaları

Kentte ayçiçeği tarımının yoğunlukla yapıldığı Vezirköprü'deki tarlalar, sarı renge büründü. Kent ziyaretçilerinin uğrayıp, görsel şöleni izlediği ayçiçeği tarlaları, fotoğrafçıların da tercih ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

Fotoğraf çekmek isteyenler buraya geliyor

Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, ayçiçeğinin, ilçe için vazgeçilmez tarım ürünü olduğunu belirterek, "İlçemizde üretilen tarım ürünleri arasında ilk sırada geliyor. Bölgemizde yan yana onlarca dönüm ayçiçeği tarlalarını görmek mümkün. Özellikle bitki çiçek açtıktan sonra arıcılar, arılarının faydalanması için ayçiçeği tarlalarının yakınlarını tercih ediyorlar. Bunun dışında tabi bu sarı tarlalar görsel şölen sunuyor. Sarı yayla gibi olan bu tarlalara fotoğrafçılar da ilgi gösteriyor. Gelip, fotoğraf çekiyorlar" dedi.

Ayçiçeği tarımının önemini vurgulayan Kaya, "Ayçiçeği, Vezirköprü'nün temel tarım ürünlerinden biridir. İlçemizde 90 bin dönüm ayçiçeği ekimi yapılıyor. Dönümünden 300 kilogramlık ürün alıyoruz. Üreticimiz kilogramını 2,5 liraya elinden çıkarıyor. Ayçiçeği bu mevsimde çok güzel görüntü oluşturuyor. Tarlalarımız görsel şölen oluşturuyor. Ayçiçeği tarımsal alanının dışında ayrıca oluşturduğu çok güzel görüntü ile fotoğrafçıların da ilgi odağı oluyor. Tarlalarımız çiçek açtıktan sonra ilçemiz sarıçiçek yaylası oluyor" diye konuştu.

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