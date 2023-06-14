Aydınların rahatını kaçıran yazar Cemil Meriç

Türk edebiyatına unutulmaz eserler bırakan yazar, çevirmen ve sosyolog Hüseyin Cemil Meriç, 36. vefat yıl dönümünde anıldı. Sosyal medya paylaşımlarına en çok, kendi insanından kopan aydınlarla ilgili söylediği sözler damga vurdu. “Mağaradakiler”, “Bu Ülke”, “Jurnal”, “Kültürden İrfana” ve “Işık Doğudan Gelir” adlı kitapların da aralarında bulunduğu çok sayıda önemli esere imza atan ünlü yazar, aydınlar hakkında o güne kadar söylenmemiş sözleri cesaretle dile getiren nadir şahsiyetlerdendi. Sözde aydınlar ise Cemil Meriç’i görmezden gelmeye devam ediyor.

İSTER İSTEMEZ KİTAPLARA KAÇTI

12 Aralık 1916’da Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde doğan Meriç’in ailesi Birinci Balkan Savaşı’nda Antakya’ya göç eden ailelerdendi. Okumayı 4 yaşında söken, ilk ve orta öğrenimini Arapça, Fransızca ve Kur’an-ı Kerim eğitimi de aldığı Reyhanlı Rüştiyesi’nde tamamlayan Meriç, Fransız idaresindeki Antakya’da, Fransız eğitimi veren Antakya Sultanisi’ne devam etti. “Düşman bir çevrede, ister istemez kitaplara kaçtım” diyerek anlattığı gençliğine kadar yaşadığı Hatay’ın siyasi, kültürel ve sosyal yapısının izleri kişiliğini de şekillendirdi. Bir yazısında bazı öğretmenleri eleştirdiği için 12. sınıfta liseden ayrılmak zorunda kalması, Hatay hükumetini devirmek iddiasıyla tutuklanıp idam talebiyle yargılanması (3 ay sonra beraat etti, hatta Hatay aynı yıl Türkiye’ye katıldı?), işte bu kişiliğin bir tezahürüydü.

GÖZLERİ GÖRMEDEN YAZDI

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne 1940’ta başlayan yazar, üniversiteden çok kütüphanelere gittiği için okulu bitiremedi. Burslu kabul edildiği İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Fransız Filolojisi Bölümü’nden ise 1944’te mezun oldu. 1942’de Fevziye Menteşeoğlu ile evlenen yazarın Mahmut Ali adında bir oğlu ve Ümit adında bir kızı oldu. 1955 yılında görme yetisini kaybeden yazar, tercümeleri dışındaki o müthiş eserlerin hepsini, gözlerini kaybettikten sonra eşinin, öğrencilerinin ve çocuklarının desteğiyle kaleme aldı. Cemil Meriç, 13 Haziran 1987’de, 71 yaşında hayata veda ederek, Karacaahmet Mezarlığı’na eşinin yanına defnedildi. Kütüphanesindeki her biri eşsiz 300 Osmanlıca eser, başta araştırmacılar olmak üzere insanlığın istifadesine sunulmak üzere, Meriç’in kızı Prof. Dr. Ümit Meriç tarafından Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’ne

bağışlandı.

GÖZLERİNİ KAYBETMEDEN ÖNCE YAZDIĞI 24 YAZI BASILACAK