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Hayat Ayılar kış uykusundan uyanır uyanmaz arı kovanlarını parçaladı
AKTÜEL

Ayılar kış uykusundan uyanır uyanmaz arı kovanlarını parçaladı

Ayılar kış uykusundan uyanır uyanmaz arı kovanlarını parçaladı

Ereğli ilçesinde kış uykusundan uyandıktan sonra ormanlık alanda yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan ayılar, arı kovanlarına saldırdı. Üreticinin 7 arı kovanını parçalayan ayı, binlerce arının da telef olmasına neden oldu.

Haber Merkezi İHA
Ayılar kış uykusundan uyanır uyanmaz arı kovanlarını parçaladı
Ayıların parçaladığı arı kovanları

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde oturan Hasan Kaplan’ın tarlasında bulunan arı kovanları kış uykusundan uyanan bir ayı tarafından parçalandı. Ayı, peteklerdeki balları yerken, arıların de telef olmasına neden oldu. Binlerce arının 10 kovanda bal yaptığını söyleyen Hasan Kaplan, "Babadan gelen mesleği sürdürmeye çalışıyorum ve boş zamanlarımda arıcılıkla uğraşıyorum. Ayı, kovanlarımı parçaladı, balları yedi, arıları telef etti. Ne yapacağımı şaşırdım. Zararım en az 10 bin lira. Artık ayıların bize zarar vermesinden endişe ediyoruz. Bu konuda Tedbirler almaya çalışıyoruz. Haliyle yetersiz kalıyor. Bu konuda mağdur durumdayız. Kovanlara Saldıran ayı sayısını tam bilmiyorum. Ama pençe ve tırnak izleri geldiği güzergahlar, yıktığı kovanlar bunları takip edebiliyoruz. Özellikle ballı kovanları seçiyor" dedi.

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