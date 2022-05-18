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AYM'den Canan Karatay kararı

Anayasa Mahkemesi, İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'a televizyon programlarındaki şeker yükleme testine ilişkin tıbbi içerikli açıklamaları nedeniyle 15 gün geçici olarak meslekten alıkoyma cezası verilmesini, ifade özgürlüğünün ihlali saydı.

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AYMden Canan Karatay kararı
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay.

Yüksek Mahkemenin kararına göre, Karatay, 2014 ve 2015'te katıldığı 7 ayrı televizyon programında hamilelere şeker yükleme testi yapılmaması gerektiği yönünde ve yapan doktorları eleştiren açıklamalarda bulundu. Bunun özellikle anne karnındaki bebeklere zarar verdiğini savunan Karatay, anne ve bebeklerin sağlığına ilişkin bilgilerin kendisine ait kitapta yer aldığını belirtti.

  • Söz konusu yayınlar üzerine İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu, Karatay hakkında disiplin soruşturması başlattı. Soruşturma sonunda Karatay'a 15 gün süreyle geçici olarak meslekten men cezası verildi. Türk Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulu da kararı onadı.

Karatay, ceza kararının iptali istemiyle açtığı davanın Ankara 12. İdare Mahkemesince, yaptığı istinaf başvurusunun da bölge idare mahkemesince reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesine hak ihlali iddiasıyla bireysel başvuru yaptı.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 26'ncı maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. Ayrıca mahkeme, yeniden yargılama yapılmak üzere kararın Ankara 12. İdare Mahkemesine gönderilmesini kararlaştırdı.

Kararın gerekçesinden

Anayasa Mahkemesinin kararında, Anayasa'nın 26'ncı maddesine göre herkesin ifade özgürlüğünün bulunduğu, bunun ancak kanunda belirtilen şartlarda sınırlandırılabileceği, Karatay'ın açıklamaları nedeniyle cezalandırılmasının da ifade özgürlüğüne müdahale anlamı taşıdığı kaydedildi.

  • Sağlık alanında yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için eylem planları geliştirme ve uygulamanın devletin pozitif yükümlülüklerinden olduğuna işaret edilen kararda, "Hiç şüphesiz yanlış bilgilerin yönetilmesi de sağlık politikalarının esaslı bir parçasını oluşturmaktadır. Fakat bunu yaparken devlet, ifade özgürlüğüne de saygı göstermelidir" denildi.

Karatay'ın, uzmanlık dışı bir konuda tıbbi değerlendirme yaptığı gerekçesiyle cezalandırıldığı, açılan davanın ise reddedildiği anımsatılan kararda, "Başvurucu bir kardiyoloji ve iç hastalıkları uzmanı olduğu gibi genel olarak Türkiye'nin bilinen akademisyen ve bilim insanlarındandır. Bu kapsamda tıp alanında yaşanan gelişmelerin başvurucunun ilgi alanında olduğunda kuşku yoktur" ifadeleri yer aldı.

Karatay'ın, gebelikte 24 ila 28'inci haftalar arası uygulanan şeker yükleme testinin anne ve çocuğa zarar verdiği yönündeki görüşünü herkesin anlayabileceği bir dilde anlattığı belirtilen kararda, "Başvurucunun bazı ifadelerinin meslektaşlarını eleştirdiği hatta abartıya kaçtığı kabul edilse bile bir bilim insanının yerine geçip belli bir durumda kullanılacak ifade şeklinin ne olacağını belirlemek yargı mercilerinin görevi olmamalıdır" değerlendirmesi yapıldı.

"İfade özgürlüğü, büyük ölçüde eleştiri özgürlüğünün güvence altına alınmasını hedeflemektedir." ifadesine yer verilen kararda, birey ve toplum hayatı için hayati meselelerin tartışılması bağlamında açıklanan ifadelerin sert olmasına ve polemik içermesine daha fazla tolerans gösterilmesi gerektiği, ayrıca ifade açıklamalara müdahalelerin, gerekçesi olarak kullanılmaması gerektiği bildirildi.

Kararda, Karatay'ın, şeker yükleme testine ilişkin daha detaylı bilgilerin kitabında yer aldığını belirtmesinin reklam olarak kabul edilmesinin de "hekimlere reklam yasağı" ile ulaşılmak istenen amacın ötesine geçtiği, bunun, "ifade özgürlüğü alanının dolaylı olarak daraltılması" anlamını taşıdığı vurgulandı.

Bilim insanlarının ve akademisyenlerin her söylediklerinin mutlak doğru kabul edilemeyeceği ancak alternatif bakışların herkes için daha doğru düşünme imkanı yarattığının bir gerçek olduğu belirtilen kararda, "Başvurucunun anne ve çocuk sağlığı gibi oldukça kritik ve hassas kabul edilen bir meselede dahi en güçlü görüşlere bile karşı çıkabilmesi bireyler, toplum ve ülke için hayati derecede önemlidir" denildi.

Anayasa Mahkemesinin kararında, mahkemelerin ret kararlarında, Karatay'ın açıklamalarının anne ve çocuk sağlığı için oluşturduğu tehdidin somut olarak ortaya konulmadığı, başvuruya konu ifadelerin ayrıntılı şekilde incelenmesine de özen gösterilmediği belirtildi.

Karatay'ın cezalandırılmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı aktarılan kararda, şunlar kaydedildi:

"Başvurunun bütün koşulları göz önünde tutulduğunda başvurucu hakkında 15 gün süreyle geçici olarak meslekten men gibi ağır bir disiplin cezası verilmesi ile Anayasa'nın 26. maddesinde koruma altında olan ifade özgürlüğüne yapılan müdahalenin daha ağır basan bir toplumsal ihtiyaca karşılık gelmediği gibi orantılı da olmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan gerekçelerle başvuruya konu demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmayan müdahalenin Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verilmesi gerekir."

Canan Karatay diyeti: 10 günde 5 kilo verdiriyor
FOTOĞRAF 13
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Diyet denilince akla ilk gelen isimlerden biri Canan Karatay. Sağlıklı bir şekilde kilo vermek için ekmek, pirinç, patatesten uzak durmalı. Peki Karatay diyeti nasıl yapılır?<br><br>
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KARATAY DİYETİ NASIL YAPILIR?<br><br>Karatay diyetinde glisemik indeksi yüksek karbonhidrat tüketilmemelidir. Pilav, patates, ekmek gibi besinler yasaklı yiyeceklerdendir.<br><br>Özellikle kahvaltıda ekmek yerine ceviz, badem, fındık gibi kuruyemişlerin tüketilmesi tavsiye edilir.<br><br>
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Salata ve yemeklerde ayçiçeği yağı kullanılması yasaktır. Bunun yerine zeytinyağı ve tereyağı kullanılmaktadır.<br><br>
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Güne başlarken sağlıklı bir kahvaltı yapılması en önemli adımlardan biridir. Protein açısından zengin bir kahvaltı yapılması önerilmektedir.<br><br>
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Karatay diyetinde ara öğün yoktur. Gün içerisinde 3 ana öğün ile beslenilir. 4-5 saat ara vererek bir diğer öğüne geçilir.<br><br>
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Turşu en faydalı besinler arasında yer almaktadır. Özellikle evde hazırlanmış bol sirkeli ve az tuzlu turşunun tüketilmesi tavsiye edilir.<br><br>
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Karatay diyetinde tüketilecek olan besinlerin pişirilme yöntemi düşük ısıda ve uzun süreli olmalıdır.<br><br>Gün içerisinde şekersiz çay ve kahve tüketilmesinde bir sakınca yoktur.
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Alkol, meyve suları, şekerli ve gazlı içecekler kesinlikle yasaklı yiyeceklerdendir.<br><br>
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Diyet sırasında su tüketimi oldukça önemlidir. Gün içerisinde en az 2 litre su içilmelidir. Suyunuza limon sıkarak içmeniz de yağ yakımını hızlandıracaktır.<br><br>
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Her diyette olduğu gibi Karatay diyetinde de egzersiz yapmak kilo vermeyi hızlandıracaktır. Gün içerisinde 45 dakika veya 1 saatlik yürüyüşler daha etkili sonuç almanıza yardımcı olur.<br><br>
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Canan Karatay Kimdir?<br><br><br>1943 yılı doğumlu Canan Karatay İstanbul Tıp Fakültesi mezunu, iç hastalıkları uzmanıdır.İngiltere Liverpool Regional Cardiac Center’da kardiyoloji alınında uzmanlık eğitimi almış; Türkiye’de kardiyolog olarak ilk kez kalıcı ve geçici kalp pili implantasyonu tekniğini başarıyla uygulayan kişidir. Gaziantep ve İstanbul’da birçok özel hastanede koroner yoğun bakım ve koroner anjiyografi laboratuvarlarının kurulmasını sağlamıştır. 1987 yılında Kardiolog olarak New York State Üniversitesi’nde birçok bilimsel araştırma yürütmüş ve çalışmaları tıp dergilerinde yayımlanmıştır. 1997 yılından itibaren ülkemizdeki pek çok vakıf üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev almıştır.
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Canan Karatay beslenme düzeni hakkındaki söylemleriyle basında sık sık yer almaktadır. Prof. Dr. Karatay’ın çok başarılı ve saygıdeğer bir eğitim ve çalışma geçmişi vardır. Ancak sağlıklı beslenme ve hastalıklara özel beslenme planları hakkında herhangi bir eğitimi bulunmamaktadır. Bu yüzden de sık sık eleştirilmektedir.
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Canan Karatay diyeti: 10 günde 5 kilo verdiriyor
Karatay diyeti hızlı kilo vermek isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği diyet türlerinden biridir. Bu diyeti kurallarına uyarak uygulayan kişiler, 10- 15 gün içerisinde yaklaşık 5 kilogram vermektedir. Peki Canan Karatay diyeti nedir nasıl yapılır?
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