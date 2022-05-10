Aynı anda dört piyano çalacak

Piyanist, besteci Hakan Ali Toker, müzik tarihinde bir ilke imza atarak, 17 Mayıs’ta Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda vereceği konserde aynı anda 4 piyanoyu çalacak. Kendisine 33 kişilik bir senfoni orkestrası eşlik edecek. Endeksa.com’un organize ettiği konserde Toker, CRR’de düzenlenecek konserde dört ayrı makamda akortlanmış dört piyanoyu kullanacak. Hakan Ali Toker’e eşlik edecek 33 kişilik orkestra ise her biri iki alanda birden ustalaşmış; hem klasik Batı müziği hem de geleneksel Türk müziği çalabilen müzisyenlerden oluşacak. Sanatçı, biletleri satışa çıkan konser için 5 bölümden oluşan özel bir “Türk Rapsodisi” de besteledi.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.