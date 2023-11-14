Azerbaycan ile kültürde de anlaştık

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Azerbaycan Kültür Bakanlığı arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması imzalandı. İmza töreninde konuşan Ersoy, Azerbaycan’ın Kültür Bakanı Kerimli ile kültürel işbirliğine dair verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Sanat, müzik, edebiyat ve diğer kültürel unsurların toplumlar arasında köprüler kurduğunu, vurgulayan Ersoy, gelecek yıl 15 şehirde düzenlenecek Kültür Yolu Festivalleri’nde Azerbaycan’ın da etkin yer alması için atılacak adımları konuşma fırsatı bulduklarını dile getirdi.