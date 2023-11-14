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Hayat

Azerbaycan ile kültürde de anlaştık

04:00 - 14/11/2023 Salı
Güncelleme: 01:49 - 14/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Azerbaycan Kültür Bakanlığı arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması imzalandı. İmza töreninde konuşan Ersoy, Azerbaycan’ın Kültür Bakanı Kerimli ile kültürel işbirliğine dair verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Sanat, müzik, edebiyat ve diğer kültürel unsurların toplumlar arasında köprüler kurduğunu, vurgulayan Ersoy, gelecek yıl 15 şehirde düzenlenecek Kültür Yolu Festivalleri’nde Azerbaycan’ın da etkin yer alması için atılacak adımları konuşma fırsatı bulduklarını dile getirdi.



#Aktüel
#Azerbaycan
#Kültür
#Sanat
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