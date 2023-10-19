Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı'ndan Gazze'ye yardım eli

Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı, Gazze'de devam eden işgal karşısında kamuoyuna acil yardım çağrısında bulundu. Gazze'de şu an için yakıt, su ve tıbbi yardım ihtiyacının büyük bir aciliyet taşıdığı belirtiliyor. Türkiye'den yola çıkan ve insani yardım malzemesiyle dolu olan bazı uçaklar Mısır'a inmiş bulunuyor. Yardımların bölgedeki insanlara ulaşması için Refah kapısının acilen açılması bekleniyor.





Gazze halkına ulaşacak olan ilk yardım konvoylarının ihtiyaçlarını hızlıca tedarik edebilmesi niyetiyle nakit yardımları toplamaya devam eden Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı, çalışmalarını bölgedeki diğer yardım kuruluşları ve Kızılay ile iş birliği içinde sürdürüyor.



