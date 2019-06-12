Hayat Babalar için sesli kolye tasarladı
AKTÜEL

Babalar için sesli kolye tasarladı

Babalar Günü için hediye arayışları sürürken, İzmir'de tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir kuyumcu, 'sesli kolye' tasarladı. Kolyeye görüntü yükleniyor, QR kodunu (karekodu) akıllı telefonlarına indirenler kendisine iletilen sesli mesajı dinliyor.

Haber Merkezi DHA
Sesli kolye
Sesli kolye

Babalar Günü'nde babalarına parfüm, saat ya da kravat gibi sıradan hediye almak istemeyenler sevgilerini sesli mesajlı kolyelerle iletiyor. İzmir'deki bir kuyumcu da Babalar Günü için sesli kolye tasarladı. Her kolye için kişiye özel üretilen QR kodunu (karekodu) akıllı telefonlarına indirenler sadece kolye üzerindeki karekod ve 'sesli kolye' uygulaması ile erişebilecekleri çok özel görüntüleri hediyelerine ekledi.

Ürünlerinde teknolojiyi kullanan kuyumcu Osman Nuri Çam, 200 TL'den satışa sunduğu sesli kolyelerle müşterilerinin ilgisini çekti. Babalar Günü için yeni bir ürün yelpazesi sunduklarını anlatan Çam, şöyle dedi:

  • "Çocuklar babalarıyla ya da anneler eşleriyle çekildikleri fotoğrafları bize gönderiyor. Lazer makinesinde gümüşü astar haline getirip bilgisayarda bu fotoğrafı işliyoruz. Makine astarı kazıyor ve kesiyor. Gümüş plakanın üzerine fotoğraf işleniyor. Daha sonra cila ve boya işlemi yapılıyor. Aynı işlemi kolye ucunda olduğu gibi kol düğmesi, anahtarlık, şövalye yüzüğü ya da kravat iğnesi gibi hediyeliklerde de uygulayabiliyoruz. Farklı tasarımlarla satışa sunuyoruz."

Osman Nuri Çam

Talepler arttı

Fotoğrafın uygulandığı hediyelik malzemelerin arkasına bir karekod yerleştirdiklerini anlatan Çam, hediyeyi alan babaların telefonlarına yüklediği uygulamayla kendilerine özel mesajı istedikleri an izleyebileceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hediye edilecek objelere görüntü veya ses yükleyebilecekleri bir uygulama geliştirdik. Ürünün arkasındaki karekoda sesli mesaj yükleyip eşlerine ya da babalarına hediye verebiliyorlar. Müşteriler internet üzerinden de bize ulaşıyor. Sosyal medyada duyurular yapıyoruz. İnsanların ilgisini çekiyor, talepler arttı. Karekoda videolarını yükleyip babalarına hediye edebiliyorlar. Sadece Babalar Günü için değil eşler arasında da ilginç bir hediye seçeneği sunuyor."

Unutulmaz hatıra

Bu yıl klasik hediye yerine babasına sesli kolye alacağını dile getiren Yusuf Karaaslan (14) da "Babama hep parfüm alıyordum. Bu yıl farklı birşey almak istedim. İnternette gördüm ve buraya geldim. Babam için görüntü çekeceğim. Babam için unutulmaz bir hatıra olacak" dedi.

REKLAM

İncirde ilekleme dönemi başladı
HAYAT
İncirde ilekleme dönemi başladı

Karadeniz'in Zeugması'nda kazılar yeniden başlayacak
HAYAT
Karadeniz'in Zeugması'nda kazılar yeniden başlayacak
Yeni askerlik düzenlemesi toplantısı

Yeni askerlik düzenlemesi toplantısı

​AK Parti bugün Erdoğan başkanlığında toplanacak.
S-400ler DoğuAkdenize çevrilebilir

S-400'ler Doğu
Akdeniz'e çevrilebilir

NATO ve ABD'nin 'şımarttığı' Rumlara S-400'lü yanıt masada.
Anlaşmayı ifşa etti

Anlaşmayı ifşa etti

Trump, ​Meksika ile göç anlaşması taslağını elinde salladı.
İnternetten gören<br>oraya koşuyor

İnternetten gören
oraya koşuyor

Çay bahçesi çay bahçesi olalı böyle ilgi görmedi.
Hedefler vuruldu

Hedefler vuruldu

Pençe Harekatı'nda PKK'ya bir darbe daha.
Tunceli'den<br> acı haber

Tunceli'den
acı haber

​Çıkan çatışmada yaralanan 2 asker şehit oldu.
15 günde<br>400 bin TL arttı

15 günde
400 bin TL arttı

​Peş peşe gelen haberler ile yükselişe geçti.
Cenazenizi göndeririz

Cenazenizi göndeririz

Önce İmamoğlu 'ukala' dedi, ardından tehditler başladı.

Cezalar iptal oldu

Cezalar iptal oldu

​Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü girdi.
Kabul edemeyiz

Kabul edemeyiz

​Bakan Gül'den ABD'de iade sürecine sert tepki.
Getirene<br>15 bin TL indirim

Getirene
15 bin TL indirim

Hurda araç ​indiriminde üst limit yükseltildi.
Tüm yurdu<br> etkileyecek

Tüm yurdu
etkileyecek

​Meteoroloji'den yeni rapor bakmadan çıkmayın.
İşçilerin adalet yürüyüşü başladı

İşçilerin adalet yürüyüşü başladı

CHP'li Bolu Belediyesinde işçi kıyımı yaşanmıştı.
Küçükkaya canlı <br>yayında yalanladı

Küçükkaya canlı
yayında yalanladı

Yıldırım'ın soruları önceden istediğini iddia etti.
ABD ve BAE PKK’ya yeni parti kurdurdu

ABD ve BAE PKK’ya yeni parti kurdurdu

PKK, Arap aşiretlerine şirin görünmeye çalışıyor.
ABD<br> tahvilinden kaçış

ABD
tahvilinden kaçış

Türkiye, tamamına yakın kısmını elinden çıkardı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.