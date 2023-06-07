Babam vatanına imanıyla bağlıydı

“Mihriban”, “İsyanlı Sükut”, “Hak Yol İslam Yazacağız”, “Hasan’a Mektuplar”, “Vur Emri” ve “Omuzumda Sevda Yükü” adlı eserleriyle tanınan Abdurrahim Karakoç’un vefatının üzerinden 11 yıl geçti. Şiirleri Türk halkının sıkıntılarına, dertlerine, öfkelerine, özlemlerine, hasretlerine, sevdalarına, aşklarına, inançlarına ve duygularına tercüman olan Karakoç, edebiyatımızın önemli şairleri arasına adını yazdırdı. Küçük yaşlarda şiirle tanışan şair, 1958’de Elbistan Belediyesi’nde muhasebeci olarak çalışmaya başladı. İlk şiirleri abisi Şair Bahattin Karakoç’un desteğiyle Elbistan’da çıkan Engizek gazetesinde yayımlandı. Şiirlerinin yanı sıra birçok gazete ve dergide çeşitli yazılar da kaleme aldı. Karakoç’un şiirleri bestelendi, birçok ünlü şarkıcı tarafından seslendirilerek geniş kitlelere ulaştı.

Şiirlerini halk geleneği üzerine inşa eden şair, bu toprağın insanının kimliğini yeniden dirilterek şaha kalkması hayaliyle ömrünü geçirdi. Babasının vefat yıl dönümü vesilesiyle Yeni Şafak’a konuşan kızı Mihriban Karakoç (Karasioğlu), kimseye hoş görünme derdi olmayan, Hakk’ı her şeyden önde tutan babasını şu sözlerle andı: “Benim babam sevda adamıydı. Allah’a olan imanıyla, sevgisiyle vatanına bağlıydı. ‘Beden ölür, çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar. Haktan hakikatten yana bakın siz’ satırlarında veciz ifadelerle hedef gösterdiği şey her zaman Hak’tan yana olmaktı. Yoksula kanat, acize merhamet ve sığınağına gölge olmayı bilen bir milletin, kendi kodlarına geri dönüş reçetelerini sundu. Merhamet medeniyetini inşa eden ecdadına vefalı, dinine sadık sadık bir hayat sürdü. Kaderin gayrete olan aşkından ilham alarak kaleme sarıldı. Bu ümmete hakikatten başka bir şey anlatmadı. Ölümün varlığını kavradı ve bu gerçek üzere yaşadı.”  Kültür Sanat