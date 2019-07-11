Hayat Babamızın gölgesi yeter
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'​Babamızın gölgesi yeter'

'Babamızın gölgesi yeter'

Yozgat'ın Darıcı köyünde 23 yıl önce vefat eden Veli Başpınar'ın heykeltıraş oğlu tarafından yapılarak aileye ait bahçeye yerleştirilen heykeli, görenlerin dikkatini çekiyor.

Haber Merkezi AA
Yozgat'ta yaşayan aile bahçelerine vefat eden babalarının heykelini yaptırdı.
Yozgat'ta yaşayan aile bahçelerine vefat eden babalarının heykelini yaptırdı.

Yozgat'ın Darıcı köyünde, çalışkanlığıyla bilinen ve 23 yıl önce vefat eden Veli Başpınar'ın hatırası, oğlu tarafından yapılıp aileye ait bahçeye yerleştirilen heykelle yaşatılıyor.

Bahçesine düşkünlüğü ve çalışkanlığıyla bilinen Veli Başpınar, 1996 yılında 63 yaşındayken vefat etti. Heykeltıraş Aslan Başpınar da babası Veli Başpınar'ın, elinde küreğiyle heykelini yapıp 2003'te köydeki evlerinin bahçesine dikti.

Veli Başpınar'ın heykeli yoldan geçenlerin dikkatini çekerken, aile üyeleri de bahçe işlerini babalarının "gölgesi altında" yürütüyor.

Aile üyeleri, yanında hem çalışıp hem dinlendikleri heykelin bakımı ve temizliğini de sık sık yapıyor.

Babasını özledikçe bahçeye geliyor

Başpınar'ın 67 yaşındaki kızı Döndü Sözverdi, Ankara'da yaşadıklarını, yaz aylarında köylerine geldiklerini söyledi. Babasını özlediğinde bahçeye gelip hasret giderdiğini anlatan Sözverdi, "Babam çok çalışkandı. Heykeltıraş kardeşim Aslan Başpınar, babamın çalışkanlığını göstermek için heykelini yapıp bahçeye dikti. Biz de çok mutlu olduk. Heykel babamıza çok benziyor, ölmemiş, yanımızda duruyor gibi hissediyoruz." dedi.

Veli Başpınar'ın 63 yaşındaki gelini Gönül Başpınar da kayınpederinin elinden kazma ve küreğin hiç düşmediğini dile getirerek, "Bahçesini çok sever, kimseye güvenmezdi. Heykeli de hem bizi hem bahçeyi bekliyor" ifadelerini kullandı.

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