Bağımlılığa karikatürle farkındalık

Yeşilay ve Albayrak işbirliğiyle düzenlenen “Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması”na 67 ülkeden, 2 bin 30 karikatürle bin 386 katılımcı başvurdu.

M. Nurullah Atalan

Dereceye giren eserler, Albayrak Grubu Topkapı Merkez Binası’nda sergilendi. Sergiye ilişkin açıklamada bulunan Yeşilay Genel Müdürü M. Nurullah Atalan, “Yeşilay olarak alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı alanlarında mücadelemizi var gücümüzle sürdürürken, sanatın farkındalık oluşturmadaki gücünü çok önemsiyoruz. Bu kapsamda; Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması ile tüm karikatür sanatçılarının bağımlılıklara karşı bakış açılarını yansıtmalarına fırsat oluşturuyoruz. Sergimize ilgileri için Albayrak Grubu’na teşekkür ediyoruz” dedi.

Ömer Bolat

Her çalışmanın yanındayız

Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat ise sergiyle bağımlılığın her türlüsüne dikkat çekmek istediklerini şu sözlerle aktardı: “Yeşilay gönüllü çalışmalarla sağlıklı bir nesil inşa etme konusunda çaba gösteren köklü bir kurum. Yeşilay’ın 102 yıldır bu alanda çalışmaları hem günümüz hem geleceğimiz için büyük önem arz ediyor. Albayrak Grubu olarak sanata, spora ve gençlere her zaman öncelik veriyoruz. Bu amaçla Albayrak Vakfı bünyesinde eğitim ve sağlık alanında binlerce insanımıza, Albayrak Spor Kulübü bünyesinde de binlerce gencimize amatör sporlarda destekler sağlıyoruz.”

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