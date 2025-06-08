Bağışlar bayram bitmeden Gazze'ye yetişecek

Gazze için Türkiye Diyanet Vakfı’nı bağışlanan 60 bin bağışın bayramda yetişmesi için Mısır Hurgada şehrinde bulunan kesim merkezinde zamana karşı bir yarış yaşanıyor. Bayramda 4 bin kurbanın kesileceği merkezde 24 saat esaslı mesai uygulanıyor. Diyanet Vakfı görevlileri dahil 435 kişinin çalıştığı merkezde kurban etleri Gazzelilerin kullanımı için işleniyor. Vakıf tarafından tutulan kesimhanelerde yoğun mesai harcanıyor. Kesimhanede her gün 700 kurban hijyen dikkate alınarak kesilip işleme tabi tutuluyor. Kesim esnasında bağışçıların isimleri okunarak vekâlet veriliyor. Yüzme, parçalama ve ayırma olmak üzere ekipler özel çalışıyor. Kuşbaşı işleminin ardından, paketlenerek soğuk hava deposuna yerleştiriyor. Sınır kapılarının açılması ile birlikte, peyderpey etler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Burada gönüllü çalışan Mısırlı Şadiye Muhammed, “Burada çalışmayı ibadet olarak görüyoruz. Gazze için en ufak bir şey yapabilirsem mutlu olurum” dedi. Gazzeli yardım gönüllüsü Emir Turan ise, “İsmim Türk, Türkler gibiyim. Gazze’den YTB bursu kazanarak Türkiye’ye geldim. Şimdi yardım gönüllüsü olarak yardım ediyorum. Benim amacım şimdi hemşerilerime bir kap su, bir kap yemek götürebilmek” dedi.