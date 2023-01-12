‘Bağlılık Hasan’ bu kez Fransa’da ödüle aday

Usta yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun sekizinci filmi "Bağlılık Hasan", Fransız SIGNIS-Cinema Derneği’nce verilen "Croire au Cinema" ödülüne aday gösterildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre ödül, geçen yıl Fransa'da vizyona giren uzun metrajlı yapımlar arasından bir filme verilecek. Ödülün seçkisi, Prix Croire au Cinema komitesi tarafından oluşturuldu. Seçkide yer alan filmler arasında, Bağlılık Hasan'ın yanı sıra "Başka Bir Dünya", "Kadife Kraliçe", "Favori Savaşım", "12'nin Gecesi", "Plan 75", "Maixabel" ve "Bizimle Kal" yer alıyor. Ödül, sinematografik yaratıcılığı keşfetmek, desteklemek, filmlerin dünyaya açılmasını sağlamak ve hayatın manevi boyutlarına duyarlılık geliştirmek amacıyla veriliyor.