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Hayat

Bahçeli hibe etmişti: Temeli yarın atılacak

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu'na hibe edilen Nevşehir'deki arsaya inşa edilecek Horasan Erenleri Hacıbektaş Cem ve Kültür Evi Külliyesi'nin temeli yarın törenle atılacak.

15:27 . 1/09/2023 Cuma
AA
Bir yıl içinde yapılması planlanan cemevinin temeli yarın atılacak.

Bir yıl içinde yapılması planlanan cemevinin temeli yarın atılacak.

MHP lideri Bahçeli'nin geçen yıl bağışladığı Bala Mahallesi Dedebağ mevkisinde 5788,91 metrekarelik arsada yarın gerçekleştirilecek temel atma töreni öncesi hafriyat çalışması yapıldı. Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu'nca yaptırılacak külliye, Hoca Ahmet Yesevi'nin "Dört kapı, kırk makam" felsefesi doğrultusunda oluşturulan projeyle hayata geçirilecek. "Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali" üçlemesine atfen üç ayrı kapalı alana sahip binanın orta alanı cemevi olarak kullanılacak.

Bir yıl içinde tamamlanması hedefleniyor

12 ay boyunca hizmet sunulacak külliyede, yaklaşık 60 kişinin konaklayabileceği misafirhane, kütüphane, çok amaçlı salonlar, yemekhane gibi birimler bulunacak. İki kattan oluşacak külliyenin bir yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Külliyenin temeli yarın saat 14.00'te törenle atılacak.



#Devlet Bahçeli
#Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu
#Cemevi
29 dakika önce
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