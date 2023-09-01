Bahçeli hibe etmişti: Temeli yarın atılacak

MHP lideri Bahçeli'nin geçen yıl bağışladığı Bala Mahallesi Dedebağ mevkisinde 5788,91 metrekarelik arsada yarın gerçekleştirilecek temel atma töreni öncesi hafriyat çalışması yapıldı. Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu'nca yaptırılacak külliye, Hoca Ahmet Yesevi'nin "Dört kapı, kırk makam" felsefesi doğrultusunda oluşturulan projeyle hayata geçirilecek. "Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali" üçlemesine atfen üç ayrı kapalı alana sahip binanın orta alanı cemevi olarak kullanılacak.