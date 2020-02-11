Hayat Bahçeliden Harran Belediye Başkanı Özyavuza büyük jest Klasik otomobilini hediye etti
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Bahçeli'den Harran Belediye Başkanı Özyavuz'a büyük jest: Klasik otomobilini hediye etti

MHP lideri Bahçeli, Harran Belediye Başkanı Özyavuz'a büyük bir jestte bulunarak klasik otomobillerinden birini hediye etti. Mahmut Özyavuz, yaptığı açıklamada, "Bu kıymetli hediyeye gözümüz gibi bakacağımızı bilmenizi isterim. İnşallah sizden bize armağan edilen bu klasik araba evlatlarımızdan torunlarımıza kadar manevi değeri çok yüksek bir hatıra olarak kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Mahmut Özyavuz
Mahmut Özyavuz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobillerinden birini Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'a hediye etti.

Özyavuz, yaptığı yazılı açıklamada, Bahçeli'nin varlığı ve desteğiyle her daim yanlarında olduğunu bildirdi.

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz

Özyavuz, Bahçeli'nin hediyesinin ailesi ve kendisini onurlandırdığını dile getirdi.

Bahçeli'nin bugün kendisini manevi bir hediye ile şereflendirdiğini ifade eden Özyavuz, şunları kaydetti:

  • "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başkanımız Devlet Bahçeli'nin destekleri ve değerli hemşehrilerimin teveccühleri ile belediye seçimlerine girdim ve Allah'ın izniyle güvenlerini boşa çıkarmadık. Bugün bizlerin tekrar onore edildiği bir gün olmuştur. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli kendisi için çok kıymetli olan, gözünden sakındığı klasik arabasını bize hediye etmiş, Özyavuz ailesini yeniden onurlandırmış ve duygulandırmıştır. Bu kıymetli hediyeye gözümüz gibi bakacağımızı bilmenizi isterim. İnşallah sizden bize armağan edilen bu klasik araba evlatlarımızdan torunlarımıza kadar manevi değeri çok yüksek bir hatıra olarak kalacaktır."

Özyavuz ve ekibinin 1977 model klasik Mersedes 280S ile hatıra pozu.

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