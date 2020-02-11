Bahçeli'den Harran Belediye Başkanı Özyavuz'a büyük jest: Klasik otomobilini hediye etti MHP lideri Bahçeli, Harran Belediye Başkanı Özyavuz'a büyük bir jestte bulunarak klasik otomobillerinden birini hediye etti. Mahmut Özyavuz, yaptığı açıklamada, "Bu kıymetli hediyeye gözümüz gibi bakacağımızı bilmenizi isterim. İnşallah sizden bize armağan edilen bu klasik araba evlatlarımızdan torunlarımıza kadar manevi değeri çok yüksek bir hatıra olarak kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 11 Şubat 2020, 20:03 Son Güncelleme: 11 Şubat 2020, 20:14 AA