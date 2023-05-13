Bahçelievler'de lise öğrencilerinin ürettiği ürünler Dijital Proje Festivali'nde sergilendi

Bahçelievler'de ‘Girişimci Gençler Dijital Çözümler Üretiyor' projesi çerçevesinde 6 lisede öğrenciler tarafından üretilen ürünler 15 Temmuz Şehitler Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nde düzenlenen Dijital Proje Festivali'nde sergilendi. Proje Bahçelievler Kaymakamlığı bünyesinde Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteklerinin yanı sıra Bahçelievler Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi'nin de işbirliğiyle yapıldı. Öğrenciler 16 hafta boyunca aldıkları eğitimler sonunda proje çerçevesinde 110 dijital çözüm içeren projeler üretti. Teknoloji ve Girişimcilik Atölyelerinde yapılan projelerin sergisi 9-10 Mayıs tarihine kadar devam edecek.









"Projeyi 1 yıldır devam ettiriyoruz"





Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı, “Teknoloji ve Sanayii Bakanlığı'nın İllerde oluşturduğu kalkınma ajansları üzerinden yürüttüğümüz bir projemiz var. Girişimci Gençler Dijital Çözümler Üretiyor isimli projeyi 1 yıldır devam ettiriyoruz. Proje çerçevesinde okullarımıza atölyeler kurduk. Çocuklarımız bu atölyelerde çalışmalar yaptılar. Dün açılışını gerçekleştirdiğimiz ürünler burada sergileniyor. Hem lise hem ortaokul öğrencileri buradaki kurulan stantları ziyaret edip yapılan çalışmaları yerinde inceliyorlar. Ürünlerin ekseriyeti yazılım ve kodlamaya dayalı, elektronik ve yaşamı kolaylaştıran türden. Çocuklarımıza imkanlar tanındığında harika işler ortaya çıkardıklarını gördük. İki günde yaklaşık 3 bin öğrenci ziyaret etti. Bu akşama kadar ziyaretçi sayısı 6 bine çıkar. Ziyaret edilen stantlarda öğrencilerimize bilgilendirme yapılıyor. Gelen öğrencilerde bu tür çalışmalara yönleniyor. Amacımız zaten buydu” dedi.









"Projeleri geliştirmelerini sağladık"









Proje Koordinatörü Dr. Yakup Ayaydın, “Projemizdeki temel hedef dijital yetkinliklerini geliştirmeleri, aynı zamanda farklı girişimde bunmalarını sağlamak. Çocuklar bu proje çerçevesinde 12 hafta boyunca eğitim aldılar. Ürettikleri projeleri dünden itibaren sergiliyoruz. Burada 110 adet dijital çözüm içeren proje var. Özellikle günlük yaşamda karşılaştığımız sorunlara çözüm üretebileceğimiz projeler geliştirildi. Bu projeler için İstanbul Kalkınma Ajansı çocuklara destek verdi. Projeleri geliştirmelerini sağladık. İlçemizdeki 6 okulda atölyelerin kurulumunu yaptık” şeklinde konuştu.









“Otomatik evcil besleme kabı ürettik”









Halil Pekmezci Anadolu Lisesi öğrencilerinden Selman Çekin, “Otomatik evcil besleme kabı ürettik. Evcil hayvanınız varsa bu ürün ile besleyebilirsiniz. Belirli saatlerde mama koymasını kontrol edebilirsiniz. Kabloyu ilk taktığınızda mama koymaya başlıyor. Süresi bir buçuk saate kadar ayarlanabiliyor. Bunu daha da geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.









"Depremde sarsıntıyı algılayıp kapakları otomatik açılan bir kutu tasarladık"









Depremi algılayan kutu tasarlayan Fatma Reyyan Seraslan “Ülkemiz deprem ülkesi her an hazırlıklı olmalıyız. Depremde sarsıntıyı algılayıp kapakları otomatik açılan bir kutu tasarladık. Aynı zamanda kutunun yerini bize bildiren malzemeler kullandık. Sarsıntı algılayıp açıldığında içindeki deprem çantasını alıp buton ile kapağı kapatabilirsiniz" dedi.















