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Bahçelievler'de lise öğrencilerinin ürettiği ürünler Dijital Proje Festivali'nde sergilendi

Bahçelievler'de ‘Girişimci Gençler Dijital Çözümler Üretiyor' projesi çerçevesinde 6 lisede öğrenciler tarafından üretilen ürünler 15 Temmuz Şehitler Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nde düzenlenen Dijital Proje Festivali'nde sergilendi. Öğrenciler 16 hafta boyunca aldıkları eğitimler sonunda proje çerçevesinde 110 dijital çözüm içeren projeler üretti. Teknoloji ve Girişimcilik Atölyelerinde yapılan projelerin sergisi 9-10 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

09:34 . 13/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bahçelievler’de ‘Girişimci Gençler Dijital Çözümler Üretiyor’ projesi çerçevesinde 6 lisede öğrenciler tarafından üretilen ürünler Dijital Proje Festivali’nde sergilendi.

Bahçelievler’de ‘Girişimci Gençler Dijital Çözümler Üretiyor’ projesi çerçevesinde 6 lisede öğrenciler tarafından üretilen ürünler Dijital Proje Festivali’nde sergilendi.

Bahçelievler'de ‘Girişimci Gençler Dijital Çözümler Üretiyor' projesi çerçevesinde 6 lisede öğrenciler tarafından üretilen ürünler 15 Temmuz Şehitler Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nde düzenlenen Dijital Proje Festivali'nde sergilendi. Proje Bahçelievler Kaymakamlığı bünyesinde Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteklerinin yanı sıra Bahçelievler Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi'nin de işbirliğiyle yapıldı. Öğrenciler 16 hafta boyunca aldıkları eğitimler sonunda proje çerçevesinde 110 dijital çözüm içeren projeler üretti. Teknoloji ve Girişimcilik Atölyelerinde yapılan projelerin sergisi 9-10 Mayıs tarihine kadar devam edecek.



"Projeyi 1 yıldır devam ettiriyoruz"


Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı, “Teknoloji ve Sanayii Bakanlığı'nın İllerde oluşturduğu kalkınma ajansları üzerinden yürüttüğümüz bir projemiz var. Girişimci Gençler Dijital Çözümler Üretiyor isimli projeyi 1 yıldır devam ettiriyoruz. Proje çerçevesinde okullarımıza atölyeler kurduk. Çocuklarımız bu atölyelerde çalışmalar yaptılar. Dün açılışını gerçekleştirdiğimiz ürünler burada sergileniyor. Hem lise hem ortaokul öğrencileri buradaki kurulan stantları ziyaret edip yapılan çalışmaları yerinde inceliyorlar. Ürünlerin ekseriyeti yazılım ve kodlamaya dayalı, elektronik ve yaşamı kolaylaştıran türden. Çocuklarımıza imkanlar tanındığında harika işler ortaya çıkardıklarını gördük. İki günde yaklaşık 3 bin öğrenci ziyaret etti. Bu akşama kadar ziyaretçi sayısı 6 bine çıkar. Ziyaret edilen stantlarda öğrencilerimize bilgilendirme yapılıyor. Gelen öğrencilerde bu tür çalışmalara yönleniyor. Amacımız zaten buydu” dedi.



"Projeleri geliştirmelerini sağladık"



Proje Koordinatörü Dr. Yakup Ayaydın, “Projemizdeki temel hedef dijital yetkinliklerini geliştirmeleri, aynı zamanda farklı girişimde bunmalarını sağlamak. Çocuklar bu proje çerçevesinde 12 hafta boyunca eğitim aldılar. Ürettikleri projeleri dünden itibaren sergiliyoruz. Burada 110 adet dijital çözüm içeren proje var. Özellikle günlük yaşamda karşılaştığımız sorunlara çözüm üretebileceğimiz projeler geliştirildi. Bu projeler için İstanbul Kalkınma Ajansı çocuklara destek verdi. Projeleri geliştirmelerini sağladık. İlçemizdeki 6 okulda atölyelerin kurulumunu yaptık” şeklinde konuştu.



“Otomatik evcil besleme kabı ürettik”



Halil Pekmezci Anadolu Lisesi öğrencilerinden Selman Çekin, “Otomatik evcil besleme kabı ürettik. Evcil hayvanınız varsa bu ürün ile besleyebilirsiniz. Belirli saatlerde mama koymasını kontrol edebilirsiniz. Kabloyu ilk taktığınızda mama koymaya başlıyor. Süresi bir buçuk saate kadar ayarlanabiliyor. Bunu daha da geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.



"Depremde sarsıntıyı algılayıp kapakları otomatik açılan bir kutu tasarladık"



Depremi algılayan kutu tasarlayan Fatma Reyyan Seraslan “Ülkemiz deprem ülkesi her an hazırlıklı olmalıyız. Depremde sarsıntıyı algılayıp kapakları otomatik açılan bir kutu tasarladık. Aynı zamanda kutunun yerini bize bildiren malzemeler kullandık. Sarsıntı algılayıp açıldığında içindeki deprem çantasını alıp buton ile kapağı kapatabilirsiniz" dedi.




Gazeteci Karagöz ikinci kaset kumpasının ardından yakın tarihe dikkat çekti: Muhsin Yazıcıoğlu suikastı, Deniz Baykal ve Muharrem İnce
Gazeteci Karagöz ikinci kaset kumpasının ardından yakın tarihe dikkat çekti: Muhsin Yazıcıoğlu suikastı, Deniz Baykal ve Muharrem İnce

Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı günden bu yana CHP yönetimi, troller ve FETÖ’nün saldırılarına maruz kalan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce pes ederek adaylıktan çekildi. 'Bana itibar suikastı yapıldı' diyerek adaylık yarışından ayrılan İnce, ikinci kaset darbesinin son kurbanı oldu. Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, FETÖ'nün İnce'ye yaptığı kaset kumpasının ardından yakın tarihe dikkat çekti. Karagöz, BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesinin ardından ortadan kaybolan ancak 2010 yılında dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın tasfiyesinde ortaya çıkan kasetleri hatırlattı. Karagöz, illegal örgütlerin medet umduğu kaset darbelerini "Dün kaybettiren, yarın da kaybettirecek olan, ancak yıllar boyu Türk siyaset tarihinden silinmeyen kara leke" sözleriyle tanımladı.

Yeni Zelanda'daki terör saldırısında şehit olan Zekeriya Tuyan'ın kardeşi: Erdoğan geç saatlere kadar Türkiye'nin sorunları ile ilgilenen bir lider
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Yeni Zelanda'da terörist Brenton Tarrant'ın saldırısında şehit olan Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan'ın kardeşi Yahya Tuyan, 14 Mayıs seçimleri öncesinde AK Parti'ye desteğini açıkladı. Ağabeyinin terör saldırısında yaralanıp şehit olmasına kadar uzanan süreçte hükümetten büyük destek gördüklerini söyleyen Tuyan, "Saldırının ardından gece yarısı telefonum çaldı. Ben arayan kişinin bir arkadaşım olduğunu düşünerek telefonu açtım. Arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Erdoğan'ın gece yarısı bizzat araması beni çok şaşırttı. Geç saatlere kadar çalıştığını duyuyorduk ama bunu bizzat yaşayarak görmüş oldum." dedi. Tuyan, Millet İttifakı'nın HDP ile yaptığı koalisyona ilişkin ise "Bir şehit yakını olarak rahatsızım. Teröristlerle beraberler. Öcalan'ı, Demirtaş'ı serbest bırakmak istiyorlar. Şehit ailelerinin yüzüne nasıl bakacaklar?" açıklamasında bulundu.


#Bahçelievler
#15 Temmuz Şehitler Anadolu İmam Hatip Lisesi
#Teknoloji
1 saat önce
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