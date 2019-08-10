Hayat Bakan Ersoydan bayram mesajı
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Bakan Ersoy'dan bayram mesajı

Kurban Bayramı arifesinde bir kutlama mesajı yayımlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " Kurban Bayramı’nın, ülkemiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, milletimin ve tüm Müslümanların bayramını kutluyorum” dedi.

Haber Merkezi IHA
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir mesaj yayımlayarak Türk milleti ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutladı. Ersoy, “Birlik ve beraberliğimizin gücünü, değerini ve derinliğini bir kez daha hissettiğimiz, sevgi ve saygı bağlarımızı kuvvetlendirdiğimiz, sahip olduklarımızı paylaşarak bereketlendirdiğimiz mübarek Kurban Bayramı’nın, ülkemiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, milletimin ve tüm Müslümanların bayramını kutluyorum” açıklamasında bulundu.

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