Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Bakan Ersoydan Uluslararası Müzeler Günü mesajı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
KÜLTÜR SANAT

Bakan Ersoy'dan 'Uluslararası Müzeler Günü' mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Müzeler, içerisinde tarihin bütün görkemiyle yaşamaya devam ettiği, barındırdığı sanat ve kültürle duygu ve düşüncelerinizi etkileyen büyülü mekanlardır" dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 49 müze, 18 Mayıs Cumartesi günü saat 23:00’e kadar açık olacak.

Haber Merkezi AA
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Mehmet Nuri Ersoy, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Medeniyetin doğup tarihin yazılmaya başlandığı Anadolu topraklarının, görkemli uygarlıkların birbiri ardına kuruluşuna, yükselişine ve yitip gitmesine tanıklık ettiğini belirten Ersoy, insanlıkla yaşıt olan bu süreçte Türkiye'nin, dünyada başka hiçbir ülkeye nasip olmayacak kültürel ve arkeolojik bir zenginliği barındırdığını vurguladı.

Ersoy mesajında, dünyanın en büyük müzesi konumundaki Anadolu topraklarının emaneti olan değerlerin bilinci içerisinde kültürel mirası korumak, tanıtmak ve toplumda farkındalık oluşturmak adına taşıdıkları sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Müzelere davet etti

Ersoy, zarafet ve estetik unsurlarından teknik imkanlarına kadar, modern müzecilik anlayışının simgesi olacak yeni müzelerin inşası, var olan müzelerin de bu standartlara ulaştırılması, başta çocuklar ve gençlere yönelik olarak buraların bir cazibe merkezi haline dönüştürülmesi için aralıksız çalıştıklarını ifade etti.

"Müzeler, içerisinde tarihin bütün görkemiyle yaşamaya devam ettiği, barındırdığı sanat ve kültürle duygu ve düşüncelerinizi etkileyen büyülü mekanlardır. Herkesi bu deneyimi yaşamaya, müzelerimize davet ediyorum" değerlendirmesinde bulunan Ersoy, müzeciliğin zor ve meşakkatli gereklerini yerine getirerek insanlık mirasını koruyan, bu yolda emek ve mesai harcayan müze çalışanlarına şükranlarını sundu ve Uluslararası Müzeler Günü’nü kutladı.

Bu müzede 'insana değer' sergileniyor
HAYAT
Bu müzede 'insana değer' sergileniyor
Kawa yakalandıAras aranıyor

Kawa yakalandı
Aras aranıyor

​Karadeniz'de terörle mücadele aralıksız sürüyor.
Yüzde 80i doldu

Yüzde 80'i doldu

​9 gün bayram tatilini duyan yer ayırttı.
Esenyurttasilah sesleri

Esenyurt'ta
silah sesleri

​Jandarma ve zanlılar arasında çatışma çıktı.
Ramazanda bombardıman

Ramazanda bombardıman

3.5 milyon Suriyelinin barındığı Maaret el Numan'da endişe hakim.
Bakanlıktan<br>iki önemli duyuru

Bakanlıktan
iki önemli duyuru

Tel Rıfat'ta yanıt verildi, Gara havadan vuruldu.
15 Temmuz'dan<br>rahatsız oldu

15 Temmuz'dan
rahatsız oldu

Mikrofonu kapadı, oturumu sonlandırdı.
3 isim <br>kadroda yok

3 isim
kadroda yok

Şampiyonluk maçı öncesi Başakşehir'de son durum.

8 uçak<br>yönlendirildi

8 uçak
yönlendirildi

DHMİ'den ​İstanbul Havalimanı açıklaması.
Başına tuğla düştü

Başına tuğla düştü

Yolda yürüyen genç kız bir anda yere yığıldı.
Dünya peşinde sipariş yağıyor

Dünya peşinde sipariş yağıyor

Türkiye'de bu işi yapan kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor.
Lise eğitiminde<br>yeni dönem

Lise eğitiminde
yeni dönem

​Bakan Ziya Selçuk yeni sistemin ayrıntılarını açıkladı.
İhracatta yeni dönem başlıyor

İhracatta yeni dönem başlıyor

Akıllı İhracat Platformu yakın zamanda hayata geçecek.
Elektriği<br>bedavaya getirdi

Elektriği
bedavaya getirdi

Herkes elektrik parası ödüyor bir tek o ödemiyor.
Kıskıvrak yakalandı

Kıskıvrak yakalandı

Eşini 'kahvaltıya' deyip ormana götürmüş ve bıçaklamıştı.
Kardeş ülkeden<br>427 milyon dolar

Kardeş ülkeden
427 milyon dolar

Türkiye'ye yapılan yatırımlarda ciddi artış yaşandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.