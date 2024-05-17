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Bakan Işıkhan duyurdu: Aile hekimleri artık bu ilaçları yazabilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçları artık hastanelerde sıra beklemeden, aile hekimlerince yazılabilecek" dedi. Işıkhan, ayrıca emeklilerle ilgili yapılacak yeni çalışmanın detaylarını da açıkladı.

Pınar Görgü
11:36 - 17/05/2024 Cuma
Güncelleme: 12:30 - 17/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Kronik Hepatit B ve D tedavisinde, Diyabet tedavisinde; kardiyoloji alanında kullanılan ilaçları aile hekimleri de yazabilecek.
Kronik Hepatit B ve D tedavisinde, Diyabet tedavisinde; kardiyoloji alanında kullanılan ilaçları aile hekimleri de yazabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilaç raporlarıyla ilgili yeni kararı açıkladı.


Aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaçların sayısını artıran yeni bir düzenleme yaptıklarını duyuran Işıkhan, raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarının artık aile hekimlerince yazılabileceğini söyledi.


"Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçları aile hekimlerince yazılabilecek"

Bu kapsamda 2 milyon raporlu ilaç kullanan vatandaşın bu düzenlemeden faydalanabileceğini vurgulayan Işıkhan,
“Bildiğiniz üzere vatandaşlarımız, raporlu ilaçlarının bir kısmını reçete ettirebilmek için hastanelere gitmek ve ilgili doktordan yazdırmak durumundalar. Hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak, raporlu hastalarımızın işini kolaylaştırmak için aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaçların sayısını artıran yeni bir düzenleme yapıyoruz”
dedi.

Aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaçlara yeni düzenleme ile eklenen ilaçların hangi hastalıkların tedavisinde kullanıldığını belirten Işıkhan,
"Yaklaşık 2 milyon vatandaşımızın faydalanabileceği; kronik Hepatit B ve D tedavisinde, Diyabet tedavisinde; kardiyoloji alanında kullanılan ilaçların, ilgili sağlık raporlu hastalarımızca Hastanelerde sıra beklemeden, aile hekimlerine giderek yazdırabilmelerinin önünü açıyoruz. Ayrıca mevcut durumda hekimler tarafından en fazla 3 aylık ilaç reçete edilebiliyorken yeni düzenlemeyle raporu düzenleyen hekim tarafından 1 yıla kadar reçete edilebilecek ve hastalarımız tekrar hekime başvurmaya gerek kalmadan ilaçlarını bu süre zarfında 3er aylık dozda sözleşmeli eczanelerden temin edebilecekler"
diye konuştu.

"3,2 milyar lira tasarruf sağlamış olacağız"

Bakan Işıkhan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’nin açıklanmasının ardından Sağlık Uygulama Tebliği ile hayata geçirilen düzenlemeler sayesinde ciddi bir tasarruf sağlandığını belirtti.


Işıkhan,
"Göreve geldiğimden itibaren ağlık Uygulama Tebliği düzenlemeleri ve alternatif tedavi seçenekleri sayesinde yaklaşık yılda 3,2 milyar lira tasarruf sağlamış olacağız"
dedi.

Emeklilerle ilgili yeni çalışma

Bakan Işıkhan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yeni bir hizmet modeline taşımayı amaçladıklarını belirtti.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında yaptığı açıklamada,
"Biliyorsunuz SGK, emekliler açısından sadece maaş ödeyen, ikramiye ödeyen teknik bir kurumdu. Artık SGK’yı sosyal açıdan da emeklilerimize hizmet verecek, gerçek anlamda emeklilerimizi SGK’ya paydaş yapacak, sosyal yönü de olan bir kurum haline dönüştürüyoruz.

Bakan Işıkhan SGK'yı emeklilerin hayat kalitesini artıracak, arz odaklı hizmetlerle dinamik bir yapıya kavuşturduklarını belirterek,
"SGK'yı emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, arz odaklı hizmetlerle dinamik bir yapıya kavuşturuyoruz. Bu model kapsamında emeklilerimize yönelik; sağlık hizmetlerinden, sosyal etkinliklere kadar geniş bir yelpazede hizmetler sunulacak.

"Bir ay ücretsiz kullanılacak"

Yeni bir internet sitesi kurduk. Emekliler.gov.tr. Bu platformda faaliyetleri paylaşacağız. Bu siteyi kısa süre içerisinde kullanıma açacağız. Bankalardan odalara, sendikalardan meslek odalarına, özel sektörden kamu kuruluşuna kadar birçok paydaşımız destek verdiler.


Paydaşlarımız ile görüşmelerimiz neticesinde netleşen desteklerin bir kısmını paylaşmak isterim. Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtlar, 1 aylık dönemde emeklilerimizin ücretsiz kullanımına açılacaktır.


Gençlik ve Spor Bakanlığı kendi bünyesindeki tesislerin ücretsiz olarak tüm emeklilerimize açma kararı aldı.


Emeklilere yüzde 15 indirdim

Emeklilerimiz tüm illerde yer alan kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konuk evlerinden kamu görevlileri gibi yüzde 15 indirimli faydalanabileceklerdir.

PTTcell tarafından emeklilere özel emekli paketi oluşturuldu. PTT Kargo’da emeklilere özel indirim sağlanmaktadır. TCDD Demiryollarında ana hat trenlerinde yüzde 10 indirim sağlandı" ifadelerini kullandı.



#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#ilaç
#Aile hekimliği
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