Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilaç raporlarıyla ilgili yeni kararı açıkladı.
Aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaçların sayısını artıran yeni bir düzenleme yaptıklarını duyuran Işıkhan, raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarının artık aile hekimlerince yazılabileceğini söyledi.
"Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçları aile hekimlerince yazılabilecek"
"3,2 milyar lira tasarruf sağlamış olacağız"
Bakan Işıkhan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’nin açıklanmasının ardından Sağlık Uygulama Tebliği ile hayata geçirilen düzenlemeler sayesinde ciddi bir tasarruf sağlandığını belirtti.
Emeklilerle ilgili yeni çalışma
Bakan Işıkhan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yeni bir hizmet modeline taşımayı amaçladıklarını belirtti.
"Bir ay ücretsiz kullanılacak"
Yeni bir internet sitesi kurduk. Emekliler.gov.tr. Bu platformda faaliyetleri paylaşacağız. Bu siteyi kısa süre içerisinde kullanıma açacağız. Bankalardan odalara, sendikalardan meslek odalarına, özel sektörden kamu kuruluşuna kadar birçok paydaşımız destek verdiler.
Paydaşlarımız ile görüşmelerimiz neticesinde netleşen desteklerin bir kısmını paylaşmak isterim. Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtlar, 1 aylık dönemde emeklilerimizin ücretsiz kullanımına açılacaktır.
Gençlik ve Spor Bakanlığı kendi bünyesindeki tesislerin ücretsiz olarak tüm emeklilerimize açma kararı aldı.
Emeklilere yüzde 15 indirdim
PTTcell tarafından emeklilere özel emekli paketi oluşturuldu. PTT Kargo’da emeklilere özel indirim sağlanmaktadır. TCDD Demiryollarında ana hat trenlerinde yüzde 10 indirim sağlandı" ifadelerini kullandı.