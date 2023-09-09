Bakan Koca 2022 yılında yapılan kanser taraması sayısını açıkladı

"Bu taramalardan 818 bin 664'ü KETEM tarafından, 525 bin 528'i Aile Sağlığı Merkezleri tarafından yapılmıştır. KETEM'de yapılan meme kanseri tarama sayısı 352 bin 341, Aile Sağlığı Merkezinde yapılan meme kanseri tarama sayısı 5 bin 558'dir. KETEM'de yapılan serviks kanseri tarama sayısı 241 bin 539, Aile Sağlığı Merkezinde yapılan serviks kanseri tarama sayısı 65 bin 505'tir. KETEM'de yapılan kolorektal kanser tarama sayısı 224 bin 784, Aile Sağlığı Merkezinde yapılan kolorektal kanser tarama sayısı 454 bin 465'tir"