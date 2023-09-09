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Hayat

Bakan Koca 2022 yılında yapılan kanser taraması sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2022'de Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) ve Aile Sağlığı Merkezleri tarafından toplam 2 milyon 834 bin 15 kanser taraması yapıldığı bilgisini paylaştı.

Lokman Özdemir
17:13 . 9/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca
, sosyal medya hesabından
'3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'
kapsamında kanser tarama çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca şunları yazdı;

  • "2022 yılında birinci basamak sağlık kuruluşlarında toplamda 2 milyon 834 bin 15 tarama yapılmıştır. Bu taramalardan 1 milyon 709 bin 455'i KETEM tarafından, 1 milyon 124 bin 560'ı Aile Sağlığı Merkezleri tarafından yapılmıştır. Meme kanseri tarama sayısı KETEM'de 833 bin 413 Aile Sağlığı Merkezlerinde 12 bin 458, serviks kanseri tarama sayısı KETEM'de 458 bin 451 Aile Sağlığı Merkezlerinde 218 bin 651, kolorektal kanser tarama sayısı KETEM'de 417 bin 591 Aile Sağlığı Merkezlerinde 893 bin 451'dir"

Bir milyondan fazla tarama yapıldı

2023'ün ilk 6 ayında birinci basamak sağlık kuruluşlarında toplamda 1 milyon 344 bin 192 tarama yapıldığını belirten Koca,
"Bu taramalardan 818 bin 664'ü KETEM tarafından, 525 bin 528'i Aile Sağlığı Merkezleri tarafından yapılmıştır. KETEM'de yapılan meme kanseri tarama sayısı 352 bin 341, Aile Sağlığı Merkezinde yapılan meme kanseri tarama sayısı 5 bin 558'dir. KETEM'de yapılan serviks kanseri tarama sayısı 241 bin 539, Aile Sağlığı Merkezinde yapılan serviks kanseri tarama sayısı 65 bin 505'tir. KETEM'de yapılan kolorektal kanser tarama sayısı 224 bin 784, Aile Sağlığı Merkezinde yapılan kolorektal kanser tarama sayısı 454 bin 465'tir"
ifadelerini kullandı.



#Fahrettin Koca
#Kanser
#Sağlık
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